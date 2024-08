A Fregene la festa Patronale dell’Assunzione

Ieri sera la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco don Giuseppe Curtò, alla presenza del Sindaco Mario Baccini

di Fernanda De Nitto

E’ iniziata ieri sera, a Fregene, la festa patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Presso lo spazio sacro della Pineta, in Viale Sestri Levante, si è tenuta la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco don Giuseppe Curtò, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, delle Forze dell’ordine territoriali e della Polizia Locale.

Numerosi fedeli hanno assiepato lo spazio all’aperto presente all’interno della Pineta di Fregene per poi proseguire le celebrazioni con la processione che si è snodata per le vie cittadine, in particolare tra Via Castellammare e Via Cattolica. A seguire la sacra immagine della Madonna molti residenti del luogo e villeggianti, i quali non hanno voluto mancare questo importante evento religioso e civile. Tutte le strade percorse dalla processione sono state addobbate con varie luminarie.

Una volta arrivati alla Parrocchia dell’Assunzione sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti, allietati dalla Scuola di Musica “La Pantera Rosa” di Carmelo Iorio. Per tutta la durata della festa, prevista fino a sabato 17 agosto, è stato allestito un mercatino dell’artigianato in Via Fertilia ed uno spazio per i banchi e le specialità gastronomiche, con truck food, nell’area di Via Porto Conte. Presenti anche diversi stand della parrocchia per la sensibilizzazione della comunità.

Nella giornata di oggi, Ferragosto, vi sarà la celebrazione eucaristica nello spazio sacro della Pineta, presieduta da Mons. Alberto Mazzola, Vicario Generale di Porto Santa Rufina, mentre la festa civile proseguirà in serata con la cover di Vasco Rossi “Siamo solo noi”.

Nelle giornate di venerdì 16 agosto e sabato 17 sarà dato anche spazio ad eventi sportivi con l’organizzazione del Torneo di Padel presso il “Villagge Sport Padel” di Fregene, il Torneo di Street Basket, la gara di Beach Volley e un partecipato torneo di calcetto presso la Polisportiva di Fregene.

Nella serata conclusiva dei festeggiamenti il comitato parrocchiale ha anche organizzato la sfilata di moda “Donna in rosa” a cura dello stilista Gianfranco Venturi, mentre per la parte musicale la special guest Manuela Mendola allieterà i presenti con lo spettacolo “La Raffa Nazionale e il Grande Mancho”.

“Ringrazio calorosamente tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria, l’Amministrazione Comunale per la parte tecnica ed autorizzativa, le Forze dell’ordine, la Polizia Locale di Fiumicino e le associazioni volontarie di sicurezza e soccorso. Il plauso più grande lo rivolgo poi a tutti i volontari delle parrocchie di Fregene e ai ragazzi dell’oratorio per la loro perseveranza ed impegno nel voler contribuire attivamente alla realizzazione di una vera festa di comunità” ha dichiarato il Parroco di Fregene Don Giuseppe Curtò