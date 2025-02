A Fiumicino, proiezione del film ‘Quo Vado?’ presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari

Tale proiezione è particolarmente voluta dalla Commissione Cinematografica di Fiumicino in risposta alla crescente crisi delle sale cinematografiche

Proseguono le serate di cinema organizzate dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino presso la Stazione Marittima di Fiumicino. È infatti in programma per il prossimo giovedì 27 febbraio, alle ore 18.00, la proiezione del film di Gennaro Nunziante, campione nazionale d’incassi, “Quo vado?”.

La pellicola del 2016 con protagonista assoluto Checco Zalone racconta di un uomo letteralmente allevato dal padre con il mito del posto fisso. A quasi 40 anni vive quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dalla madre e dall’eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare, assunto a tempo indeterminato presso l’ufficio provinciale Caccia e pesca, dove il suo incarico consiste nel fare timbri comodamente seduto alla scrivania. Ma le riforme arrivano anche per Checco, e quella che abolisce le province lo coglie impreparato: il suo status di single relativamente giovane lo rende idoneo alla richiesta “volontaria” delle dimissioni, a fronte di una buonuscita contenuta. Il film racconta, attraverso Zalone e gli altri attori protagonisti tra cui Lino Banfi e Sonia Bergamasco, in maniera sarcastica ed ironica le vicissitudini del pubblico impiego attraverso una riflessione umoristica sul modus operandi italiano.

La visione del film, ad ingresso gratuito, si terrà presso la Stazione Marittima a Fiumicino, in Piazzale Molinari, dove è già presente il Mercatino degli Affari Solidali organizzato e promosso dall’Associazione Acis Odv.

Tale proiezione, insieme con i film proposti nelle scorse settimane, è particolarmente voluta dalla Commissione Cinematografica di Fiumicino, proprio in risposta alla crescente crisi delle sale cinematografiche e nasce dal desiderio di promuovere la cultura quale elemento essenziale di aggregazione e valorizzazione sociale. La Commissione alla luce dei successi ottenuti con tali iniziative presenterà una proposta progettuale all’amministrazione comunale di Fiumicino al fine di strutturare eventi cinematografici cadenzati in tutte le località.