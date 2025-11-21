A Fiumicino e Ostia Antica la 3a edizione dell’International Saxophone Meeting

Artisti da tutto il mondo, masterclass, concerti e collaborazioni internazionali per celebrare il patrimonio del Museo del Saxofono.

di Dario Nottola

Culture differenti unite dalla passione del sassofono. Presentata, nell’aula consiliare di Fiumicino, la 3a edizione dell’International Saxophone Meeting. Da domani sabato 21 a domenica 23 novembre, al Museo del Saxofono di Fiumicino e al Castello di Giulio II a Ostia Antica, è in programma questo evento internazionale di divulgazione del patrimonio museale organizzato in collaborazione con la Saxophone Association Thailand (SAT), la casa costruttrice brasiliana J’Elle Stainer, con il patrocinio dell’amministrazione della città di Fiumicino: vedrà protagonisti artisti provenienti dalla Thailandia, Giappone, Cina, Canada, Spagna ed Italia, tutti accomunati dalla grande passione per il saxofono, tra i quali grandi ed apprezzati interpreti come il canadese William Street, che ha deliziato la platea dell’aula con un brano scritto proprio 5 anni fa a Roma, e Rosario Giuliani.

Il sindaco Mario Baccini e il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini (“Un onore per noi aver trasformato un’aula di dibattito politico in un luogo di grande musica: Fiumicino oggi è famosa a livello internazionale grazie all’eccellenza del Museo del Saxofono”) hanno consegnato degli attestati di riconoscimento ad alcuni dei protagonisti musicali della kermesse.

“Grazie al direttore Attilio Berni – ha detto Baccini – il benvenuto ai partecipanti al meeting che porta un mix di cultura, talento e competenza nel nostro territorio. Il sassofono è uno strumento di libertà e dialogo, connessione culturale, ed il meeting ne è l’espressione, in una città che è aperta al mondo. Questi giorni possano essere un’ispirazione di crescita per tutti nella bellezza della musica, nello spirito di collaborazione che la kermesse propone.”

“L’aspirazione per questo ambizioso progetto – ha spiegato Attilio Berni, direttore del Museo del Saxofono di Fiumicino – oltre che preservare il patrimonio culturale custodito e condividerlo con la comunità internazionale, è quella di testimoniare il successo del nostro museo unendo storia ed edutainment e creando un’esperienza di visita originale, educativa ed emotivamente coinvolgente per tutte le tipologie di visitatori, dal collezionista all’appassionato, dal musicista professionista al semplice curioso. Le delegazioni internazionali coinvolte nella manifestazione non sono semplicemente interessate all’esposizione di una collezione di strumenti musicali ma sono desiderose di comprendere la complessità del sistema organizzativo, la gestione e le operazioni che hanno contribuito al successo internazionale del Museo del Saxofono.”

La SAT è un’organizzazione fortemente impegnata nel promuovere il significato culturale del saxofono nel mondo asiatico e l’obiettivo principale della sua visita è un sogno accarezzato da tempo, ossia quello di studiare il Museo del Saxofono al fine di realizzarne uno analogo in Asia. La SAT è perciò “entusiasta” di aver intrapreso un viaggio di oltre 9.000 km per condividere obiettivi e passioni comuni che si concretizzeranno in giornate di studio, workshop, visite dettagliate alle collezioni del museo e soprattutto concerti dal vivo, che spazieranno dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz alla musica elettronica, da offrire alla comunità con protagonisti rinomati artisti e docenti universitari internazionali di altissimo livello.

PROGRAMMA

Venerdì 21 novembre 2025

Sauxophone Association Thailand & Guest

Ore 20:00 apericena facoltativa – 17,00 €

Ore 21:00 concerto – acquisto biglietto di ingresso al museo

presso il Museo del Saxofono – Fiumicino

Prenotazione obbligatoria.

Sabato 22 novembre 2025

Ore 10:00 – presso Museo del Saxofono

STREET’S MASTERCLASS

“The contemporary musical language”

William Street – Professor and Chair Department of Music, Faculty of Arts, University of Alberta (Canada)

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Museo del Saxofono

Ore 11:30 – presso Museo del Saxofono

WILLIAM STREET in Concerto

William Street (alto saxophone) – Susanna Pagano (piano)

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Museo del Saxofono

Ore 21:00 – presso il Castello Giulio II a Ostia Antica

INTERNATIONAL JAZZ SAXOPHONE ALL STARS

Feat. Pathorn Srikaranonda – Runkun Li

Alessandro Crispolti, Christian Antinozzi, Alfredo Romeo

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Castello di Giulio II

Prenotazione obbligatoria.

Domenica 23 novembre 2025

Ore 10:00 presso il Museo del Saxofono

ROSARIO GIULIANI Masterclass

“The Jazz Approch to Improvisation”

Ore 11:30 presso il Museo del Saxofono

ROSARIO GIULIANI in Concerto

Rosario Giuliani (sax alto) – Vittorio Solimene (pianoforte)

Ore 18:00 presso il Museo del Saxofono

SAXDROID 2

Contemporary music for Enzo Filippetti

Musiche di Mazurowski, Spinosa, Mirenzi, Lanzalone, Rotili

Concerti e masterclass gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

Prenotazione obbligatoria.