8 Marzo, Parco Archeologico di Ostia Antica ha celebrato il ruolo delle donne nella storia e nella società

Presenti anche gli assessori Giovanna Onorati, Monica Picca e Federica Poggio

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha aperto gratuitamente i suoi siti, tra cui il Porto di Claudio e Traiano di Fiumicino e la Necropoli di Isola Sacra, per celebrare il ruolo delle donne nella storia e nella società. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli assessori Giovanna Onorati, Monica Picca e Federica Poggio, che hanno visitato la Necropoli e preso parte a una speciale visita tematica all’interno dell’antica città di Ostia. Presente anche il Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio.

Il tour “Donna, religione e potere: da Scribonia a Penelope fino a Donald Trump” ha offerto uno spunto di riflessione sul ruolo delle donne in varie epoche storiche, esplorando le loro conquiste, lotte e trasformazioni. L’itinerario ha tracciato un percorso che ha attraversato l’epoca romana e medievale, arrivando fino ai giorni nostri, mettendo in luce le figure femminili che hanno segnato la storia.

Durante la visita, sono state citate importanti personalità femminili, come Ortensia, una delle prime donne avvocato, che nel 42 a.C. difese pubblicamente i diritti delle matrone romane; Ipazia di Alessandria, filosofa e scienziata, emblema di libertà di pensiero e conoscenza femminile; Christine de Pizan, che nel 1405, nel suo Libro della Città delle Dame, immaginò una città fortificata in cui le donne potessero vivere liberamente e, avendo accesso all’istruzione, dimostrare le stesse capacità degli uomini; Artemisia Gentileschi, pittrice barocca che sfidò le convenzioni del suo tempo, imponendosi in un ambiente artistico dominato dagli uomini. Per quanto riguarda l’età moderna e contemporanea, sono state citate figure emblematiche del Novecento, come Grazia Deledda, Nilde Iotti, Teresa Mattei e Hillary Clinton.

“La visita ai siti archeologici di Ostia Antica è stata un’occasione unica per riscoprire le radici di una civiltà che ha visto il protagonismo di molteplici figure femminili, dalle più emblematiche alle meno conosciute. Il percorso tematico all’interno della città di Ostia Antica ha messo in luce non solo le gesta delle grandi protagoniste della storia, ma anche le difficoltà, le ingiustizie e le lotte che moltissime donne hanno dovuto affrontare nel corso dei secoli”, dichiarano gli assessori presenti all’evento.

“Quella di oggi è stata un’occasione unica per riflettere sul ruolo delle donne e, allo stesso tempo, riscoprire la ricchezza culturale e archeologica del nostro territorio. Luoghi testimoni di un passato lontano, una risorsa viva da preservare e valorizzare, che offre al nostro presente un’eredità preziosa di conoscenza, bellezza e ispirazione. Abbiamo voluto dare il nostro contributo valorizzando il patrimonio custodito con orgoglio presso i siti archeologici del nostro territorio e invitiamo tutti i cittadini a visitare questi luoghi meravigliosi, che meritano di essere conosciuti, celebrati e protetti. Ringraziamo il Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio, per la sua preziosa collaborazione e per l’organizzazione di una giornata di grande valore culturale e umano.”