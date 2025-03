8 marzo, Museo del Saxofono apre le porte gratuitamente a tutte le donne

“The Women in Sax”, un evento per scoprire e celebrare il talento femminile nel mondo della musica

di Dario Nottola

Sabato 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna“, il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le sue porte gratuitamente a tutte le donne per un’intera giornata dedicata alla scoperta del talento femminile nel mondo della musica.

La giornata e’ battezzata “The Women in Sax“: alle 11 è in agenda una visita guidata speciale a cura del Direttore del museo, Attilio Berni. Un viaggio affascinante tra storie, musiche e aneddoti che raccontano le sfide e i successi delle donne nel panorama saxofonistico.

Per secoli, la musica è stata un territorio complesso per le artiste: il pianoforte, l’arpa e il canto erano gli strumenti considerati più “appropriati”, mentre il mondo degli strumenti a fiato restava quasi esclusivamente maschile. Poter studiare musica non significava poterla trasformare in una carriera, e convenzioni sociali e culturali hanno a lungo limitato le possibilità di molte talentuose musiciste. Solo nella seconda metà dell’Ottocento qualcosa ha iniziato a cambiare, fino a quando, nei primi del Novecento, alcune pioniere hanno osato prendere in mano strumenti fino ad allora impensabili per una donna. È stato proprio il saxofono a segnare una svolta, grazie a figure straordinarie come Madame Elise Hall e Miss Bessie Meeklens, che hanno contribuito a scrivere un nuovo capitolo della musica.

Attraverso questa giornata speciale, il Museo del Saxofono vuole rendere omaggio al “talento, al coraggio e alla determinazione delle donne che hanno trasformato la storia della musica. Un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare da racconti e melodie che hanno aperto la strada alle generazioni future”.