8 marzo “Giornata Internazionale della Donna”

L’Amministrazione Comunale prende parte all’iniziativa promossa dal Parco Archeologico di Ostia Antica

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino, rappresentata dal vice sindaco, Giovanna Onorati, dall’Assessore alla Cultura, Federica Poggio e dall’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, prenderà parte all’iniziativa promossa dal Parco Archeologico di Ostia Antica in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, l’8 marzo. Sarà offerto l’ingresso gratuito a tutte le donne presso i siti del Parco Archeologico, comprese l’area dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano e la Necropoli di Porto di Isola Sacra.

Alle ore 10, alla Necropoli di Fiumicino, l’amministrazione comunale incontrerà i visitatori per ricordare e celebrare insieme la figura centrale della donna fin dall’antichità. Dalle 11 alle 12.30, visita agli scavi di Ostia Antica in compagnia del Direttore Alessandro D’Alessio, per scoprire insieme un percorso antico fatto tutto al femminile tra case, botteghe e templi. Un’occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, offrendo l’opportunità di scoprire la ricchezza e la bellezza del passato.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi, approfittando di questa giornata all’insegna della cultura e dell’inclusività.

“Un evento per ricordare che la donna ha svolto un ruolo centrale nelle società antiche, sia come custode dei valori familiari e sociali, sia come figura di forza e determinazione capace di influenzare e plasmare la storia – dichiara l’Amministrazione Comunale – Oggi, più che mai, è fondamentale riconoscere e celebrare questa eredità, che non riguarda solo il passato, ma che continua a essere una risorsa di straordinario valore per il presente e per il futuro. È anche attraverso il riconoscimento del ruolo delle donne nella storia che possiamo costruire una società più equa e giusta, in cui la parità di genere diventi una realtà concreta, e non solo un obiettivo da perseguire. Celebrando il passato, onoriamo le lotte e i successi delle donne di ieri, ma soprattutto rafforziamo il legame con le generazioni future, affinché possano continuare a contribuire con le loro idee, i loro talenti e la loro forza al progresso della nostra comunità e del mondo intero” conclude l’Amministrazione Comunale