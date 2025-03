35ª Edizione del Carnevale di Fiumicino tra allegria e tradizione

Si è conclusa la 35ª edizione del Carnevale di Fiumicino, l’ultimo del Comune che chiude un ciclo di eventi che hanno animato le diverse località del territorio. Un evento che ha visto tantissime famiglie e bambini festeggiare per le vie di Borgo Valadier. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino, ha avuto come protagonista la tradizionale sfilata mascherata.

Il corteo, partito nel primo pomeriggio dalla storica locomotiva di via Torre Clementina e arrivato fino a via del Canale, ha esibito, tra le allegorie presenti, la mascotte “Saltafiume“, emblema della manifestazione.

Oltre alla sfilata, grandi e piccini si sono divertiti grazie a spettacoli di magia, animazione e a momenti dedicati al ballo, con le esibizioni di alcune delle scuole di danza più importanti del territorio.

“Il Carnevale di Fiumicino si conferma un appuntamento imperdibile per la città. L’edizione di quest’anno è stata un grande successo, un evento che ha coinvolto tantissime persone, regalando momenti di vivacità al nostro territorio. Grazie alla Pro Loco di Fiumicino per l’impegno e l’organizzazione. Continuare a valorizzare le tradizioni locali è fondamentale per mantenere viva la nostra identità”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo Federica Poggio.

“Eventi come questo sono un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e stimolare l’economia locale, portando turisti e residenti a vivere momenti di aggregazione e divertimento. La partecipazione della comunità e il successo dell’iniziativa dimostrano l’importanza di promuovere eventi che mettano in luce le nostre tradizioni e il nostro patrimonio culturale”, ha commentato l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli.

(Foto Fabio Diodato / ufficio stampa Comune)