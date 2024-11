200 posti in platea da “adottare” per la riapertura del Cinema/Teatro Traiano di Fiumicino

Al via “Il Posto per L’Arte”: un progetto di rinascita culturale per la Città. Obiettivo, raccogliere i fondi necessari per completare la ristrutturazione del teatro.

Dopo anni di silenzio, il “Cinema/Teatro Traiano” di Fiumicino, conosciuto anche come “Palace Traiano”, in via del Serbatoio, è pronto a tornare alla vita. In che modo? L’invito è a sostenitori a farsi avanti con la possibilità di “adottare” simbolicamente uno dei 200 posti disponibili in platea, diventando così concretamente parte attiva di questa rinascita e contribuendo così a far rivivere uno dei luoghi più significativi della storia e cultura locale.

A lanciare l’originale ed inedita iniziativa, con un Sos-appello alla cittadinanza ed alle imprese del territorio e non, è l’”Aps Artematica” che, dal 2018, ha preso le redini di questo storico spazio, e che, nel 2023, ha firmato un contratto di gestione che le consentirà di custodire e rivitalizzare la struttura almeno fino al 2047.

Ma ora, è giunto il momento della seconda fase, quella più ambiziosa, che può fare davvero la differenza per l’intera comunità: la riapertura del teatro. Un pezzo di storia da riscoprire. Costruito tra il 1950 e il 1953, il Traiano è stato, per decenni, il fulcro culturale di Fiumicino, nato come cinema e trasformato in sala da ballo, fino a diventare teatro. Le sue attività teatrali si sono interrotte nel 2013 a causa di difficoltà economiche. Oggi, però, grazie all’energia e alla determinazione di Aps Artematica, si sta lavorando per riportare questo luogo storico al suo antico splendore.

La Scuola d’Arte: è stato il primo passo verso il futuro.

Il primo grande risultato è stato già raggiunto: la creazione di una Scuola d’Arte all’interno della struttura. Residenti di Fiumicino e delle zone limitrofe possono frequentare corsi di danza, recitazione, musical, canto e strumenti musicali, offrendo alle nuove generazioni un’opportunità preziosa di esprimere il proprio talento. Ma il sogno non finisce qui: la prossima sfida è ancora più grande.

Il Posto per l’Arte: un’adozione culturale per far rinascere il Traiano.

Nasce così il progetto “Il Posto per l’Arte”, un’iniziativa artistico-culturale che ha, come obiettivo, quello di raccogliere i fondi necessari per completare la ristrutturazione del teatro. Il traguardo? Raggiungere la cifra indispensabile per ottenere la licenza e riportare il Traiano in attività con una sala da 200 posti. L’idea di lanciare “Il Posto per l’Arte” si lega proprio ai 200 posti disponibili in platea. Ogni sostenitore ha la possibilità di diventare parte attiva di questa rinascita, “adottando” simbolicamente uno dei posti, contribuendo così a far rivivere uno dei luoghi più significativi della cultura locale.

Il valore della cultura come motore di crescita.

Il ritorno del Traiano come teatro significa molto più che riaprire un palcoscenico. Si tratta di offrire uno spazio alla comunità locale, dove organizzare eventi, spettacoli, festival, convegni e molto altro. Ed ancora, creare nuove opportunità di lavoro nel settore artistico ed in tutte le professioni che ruotano intorno al mondo dello spettacolo. In breve, dare vita a un circuito virtuoso che trasforma la passione in occupazione e che restituisce alla città un punto di riferimento culturale.

Un sogno che diventa realtà con il tuo sostegno.

“Il Traiano ha bisogno di interventi importanti – è l’appello – dall’adeguamento alle normative antincendio, al rinnovamento dell’impianto elettrico, passando per l’installazione di moderni sistemi di ventilazione ed insonorizzazione. Tutti lavori molto costosi ma necessari per garantire la sicurezza e il comfort di chi frequenterà il teatro.”

“Ma tutto questo non è solo un sogno: con il tuo contributo può diventare realtà. “Il Posto per l’Arte” è il modo per sostenere la cultura, per credere nel potere dell’arte e della comunità, e per costruire insieme un futuro più ricco di opportunità per Fiumicino e le sue nuove generazioni. Un progetto che guarda al futuro in un periodo storico in cui sembra sempre più difficile trovare spazi per la cultura e le arti, la riapertura del Traiano rappresenta una possibilità concreta di invertire la tendenza. Non possiamo più aspettare: il momento è adesso, ed il Traiano, con il suo passato glorioso, è pronto a diventare il cuore pulsante del panorama culturale di Fiumicino”.

“Sostenere “Il Posto per l’Arte” significa credere nella forza rigeneratrice della cultura. Significa investire in un progetto che, una volta realizzato, sarà il fulcro di nuove opportunità artistiche, sociali ed economiche. È il momento di agire. Adotta “Il Posto per l’Arte”. Adotta il futuro”, conclude Aps Artematica.

Ecco il link al sito

Per avere informazioni:

Via del serbatoio, 24 – Fiumicino

351 9748427