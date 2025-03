2 aprile “Giornata Mondiale dell’Autismo”, convegno nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino

Un’importante momento di confronto per sensibilizzare e informare la cittadinanza, e tutte le realtà territoriali coinvolte

Il 2 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Autismo”, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un convegno dedicato all’Autismo. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Cuore di Cristiano”, sarà un’importante momento di confronto per sensibilizzare e informare la cittadinanza, e tutte le realtà territoriali coinvolte, sui temi legati all’autismo, promuovendo la conoscenza e l’inclusione. Nel dibattito saranno inclusi anche alcuni alunni delle scuole medie: I.C.S Porto Romano e l’I.C. G.B. Grassi di Via Copenaghen.

Per i saluti istituzionali interverranno il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Monica Picca.

L’evento sarà moderato dal Prof. Tonino Cantelmi, Direttore clinico-scientifico dell’Istituto Don Guanella e della Comunità Terapeutica Sisifo, che guiderà i partecipanti in una riflessione approfondita sul tema.

I relatori dell’incontro:

– Dott. Angelo Accardo, Professore associato presso la Delft University of Technology, recentemente protagonista di una scoperta sensazionale nel campo delle neuroscienze. Un modello tridimensionale innovativo, in grado di riprodurre l’ambiente cerebrale per studiare la crescita dei neuroni, la strutturazione delle reti neurali e il modo in cui il cervello apprende e si adatta a velocità incredibili. Una ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche tra le quali, il disturbo dello spettro autistico. Il Professor Accardo interverrà da remoto durante la prima parte del convegno.

– Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, che offrirà una visione istituzionale delle politiche regionali sull’autismo.

– Alessandro Delle Fratte, Coordinatore e supervisore del Nucleo Autismo, che parlerà delle pratiche terapeutiche e di intervento nel trattamento dell’autismo.

– Pietro Pietrini, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL RM3.

– Dott. Roberto Morello, Coordinatore medico del Centro Tobia ASL Roma3, che si concentrerà sul supporto medico e terapeutico per le persone con autismo.

– Claudia Vinti, Responsabile dell’A.S.D. Equitazione per Tutti Onlus, che discuterà delle opportunità offerte dalle attività equestri nel supporto terapeutico.

– Dott.ssa Valentina Di Giorgio, Coach dell’ASD Highlander Centro Cinofilo, che parlerà dell’approccio cinofilo nel lavoro con persone autistiche.

– Stefania Di Costanzo, mamma di un ragazzo autistico, che condividerà la sua esperienza personale e l’importanza del supporto familiare e sociale.

L’incontro si propone di approfondire le diverse sfaccettature dell’autismo, dai trattamenti medici e psicologici, alle politiche di inclusione sociale, fino alle esperienze dirette di famiglie e professionisti che lavorano nel settore.