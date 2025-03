17 Marzo: Fiumicino ricorda la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera

Baccini: “Ricordare la nostra storia significa rafforzare il senso civico”

Oggi ricorre la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita con la legge n. 222 del 23 novembre 2012 in onore della proclamazione del Regno d’Italia avvenuta a Torino il 17 marzo 1861.

“La ricorrenza di oggi è un’occasione per riflettere sui valori di cittadinanza, sul senso di appartenenza alla nostra nazione e sulla memoria storica, elementi fondamentali che hanno portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione, dopo il lungo percorso del Risorgimento – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Ricordare la nostra storia significa rafforzare il senso civico e consolidare i valori che rendono l’Italia un Paese libero e democratico. L’inno nazionale, il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, e il nostro tricolore sono simboli di unità e identità nazionale”.

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale di Fiumicino illuminerà con i colori della bandiera italiana, la fontana di P.zza G.B. Grassi a Fiumicino, il Ponte 2 Giugno e tre pini su viale della Pineta, nel tratto da Via Porto Venere a Via Castellamare a Fregene.