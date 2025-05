1 maggio, nel Parco pubblico “Tommaso Forti” il debutto dei 10 nuovi set destinati ad aree pic-nic

Dal Comune ed Adr la valorizzazione del parco, per offrire ai cittadini nuovi spazi di aggregazione all’aria aperta

di Dario Nottola

Al Parco pubblico “Tommaso Forti-La Città dei Bambini”, in occasione del 1 maggio pronti, per il “debutto” e per la fruizione, i 10 nuovi set destinati ad aree pic-nic. La speranza che prevalga il senso civico e che beni pubblici siano rispettati nel tempo, in modo che si freni una certa deriva di vandalismo becero che sta ferendo sempre di più la città.

I 10 nuovi gazebo rientrano negli interventi di valorizzazione del parco, tra i più frequentati da famiglie e ragazzi, avviati da Comune ed Adr. Sono stati installati e pensati per offrire ai cittadini ed ai visitatori nuovi spazi di aggregazione all’aria aperta ed ombra nella stagione più calda.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e arricchimento delle aree verdi del territorio, che ha già visto, nella scorsa primavera, la piantumazione di 100 nuovi alberi: il progetto di messa a dimora è stato avviato su iniziativa di Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia ed ha visto l’impianto, a partire dallo scorso marzo, di nuove piante autoctone, tra cui tigli, aceri, bagolari, frassini, come prima attività di ammodernamento del giardino a beneficio della comunità locale. Oltre all’impianto degli arbusti, l’iniziativa ha previsto anche interventi di recupero mirato su altre zone del Parco come l’architettura del giardino, la conservazione dell’identità del luogo e la creazione di spazi fruibili rinnovati.

Quindi Aeroporti di Roma ha consegnato i 10 set per pic-nic, ora installati dal Comune e che, insieme all’installazione dei nuovi alberi, permettono una migliore fruizione del parco da parte dei tanti cittadini che già lo frequentano ogni giorno.