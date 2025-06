Associazione Quote Merito “solidarietà a Giuseppe Pavinato”

“La violenza verbale, oltre a dover essere stigmatizzata, richiede anche una presa di posizione concreta”

“L’Associazione Quote Merito esprime piena solidarietà a Giuseppe Pavinato, già Presidente della Commissione Bilancio e Trasporti del Comune di Fiumicino e storico socio dell’associazione. La deriva che l’interlocuzione a mezzo social ha intrapreso, esula da ogni confronto civile e istituzionale e non può essere derubricata a banale e singola caduta di stile. La violenza verbale, oltre a dover essere stigmatizzata, richiede anche una presa di posizione concreta, privando coloro i quali non esercitano il proprio ruolo pubblico con competenza e rigore morale, dell’incarico conferito.” Così in un comunicato l’Associazione Quote Merito.