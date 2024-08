ANPI “sciogliere tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo e nazismo”

“Fiumicino deve ricordare ed onorare figure come quella di Salvo D’Acquisto, non certo dare spazio a farneticanti apologie delle peggiori tare dell’umanità”

“Il comitato provinciale dell’ANPI di Roma e la sezione ANPI di Fiumicino condannano l’ennesima apologia del fascismo compiuta da esponenti Casapound, blocco studentesco, azione frontale, raido, cerchio e compagnia cantando, il 24 agosto appena trascorso.” Così in un comunicato il comitato provinciale dell’ANPI Roma e la Sezione ANPI di Fiumicino.

“Questi fascisti hanno voluto commemorare il fascista Ettore Muti nei pressi di quella che fu la sua abitazione in Fregene, con una ridicola ritualità fatta di ceri, fiori, manifesti dove lo stesso veniva definito eroe e martire. Già nel 2021, in una struttura occupata a Maccarese erano stati rinvenuti i resti di riti similari, con la differenza che allora venivano onorati i nazisti Priebke e Himmler.”

“Si torna a chiedere l’applicazione severa delle leggi in vigore che puniscono l’apologia del fascismo e lo scioglimento di tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo. Il territorio di Fiumicino deve ricordare ed onorare figure come quella di Salvo D’Acquisto, non certo dare spazio a farneticanti apologie delle peggiori tare dell’umanità.”