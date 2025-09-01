Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 1 Settembre 2025

Amedeo Minghi in concerto ad Aranova

Il 5 settembre ad Aranova il cantautore romano porta i suoi successi nel cartellone estivo “Sere d’Estate 2025”.

 

 

All’interno del cartellone estivo del Comune di Fiumicino, Sere d’Estate 2025, Amedeo Minghi, tra i più raffinati cantautori italiani, sarà protagonista di un concerto in programma il 5 settembre alle ore 21:30, in via Siliqua angolo via Austis, ad Aranova.

 

Celebre per le sue composizioni romantiche, caratterizzate da ampie melodie e testi intensi, Minghi proporrà al pubblico i suoi brani più amati, tra cui “1950”, “L’immenso”, “La vita mia”, “Decenni” e “Cantare è d’amore”. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto canzoni per artisti come Marcella Bella, Anna Oxa, Andrea Bocelli e Franco Califano. Otto le partecipazioni al Festival di Sanremo, con il culmine nel 1990, quando conquistò il terzo posto con “Vattene Amore”, in coppia con Mietta.

 

Ingresso libero e gratuito. Aranova – 5 settembre 2025, ore 21:30, via Siliqua angolo via Austis.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Sere d’Estate 2025
Articoli correlati
Articoli

Nuovo look per il giardino dell’IC di Fregene prima della riapertura

lunedì, 1 Settembre 2025
Articoli

Lavoro giovani, Severini “Ok a fondi per chi assume”

lunedì, 1 Settembre 2025
Articoli

Amedeo Minghi in concerto ad Aranova

lunedì, 1 Settembre 2025
Articoli

Domani l'esordio di Edoardo Giordan nel Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025

lunedì, 1 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, grande successo per il concerto “Orchestra ma non troppo” 

lunedì, 1 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz