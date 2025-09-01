Amedeo Minghi in concerto ad Aranova

Il 5 settembre ad Aranova il cantautore romano porta i suoi successi nel cartellone estivo “Sere d’Estate 2025”.

All’interno del cartellone estivo del Comune di Fiumicino, Sere d’Estate 2025, Amedeo Minghi, tra i più raffinati cantautori italiani, sarà protagonista di un concerto in programma il 5 settembre alle ore 21:30, in via Siliqua angolo via Austis, ad Aranova.

Celebre per le sue composizioni romantiche, caratterizzate da ampie melodie e testi intensi, Minghi proporrà al pubblico i suoi brani più amati, tra cui “1950”, “L’immenso”, “La vita mia”, “Decenni” e “Cantare è d’amore”. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto canzoni per artisti come Marcella Bella, Anna Oxa, Andrea Bocelli e Franco Califano. Otto le partecipazioni al Festival di Sanremo, con il culmine nel 1990, quando conquistò il terzo posto con “Vattene Amore”, in coppia con Mietta.

Ingresso libero e gratuito. Aranova – 5 settembre 2025, ore 21:30, via Siliqua angolo via Austis.