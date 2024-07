Al via il “Fregene Forest Festival 2024”, tre giorni dedicati alla musica presso il Parco dei Lecci

La manifestazione è promossa dalla scuola di musica “La pantera rosa”.

di Dario Nottola

Sempre più nel vivo e s’intensificano gli appuntamenti estivi e culturali nel territorio di Fiumicino. Terminati ieri nella pineta Fellini, con le celebrazioni per il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, i talk show di “Salotti d’Autore“, al via domani la tre giorni del “Fregene Forest Festival 2024“, alla quindicesima edizione. Saranno serate ad ingresso gratuito, con inizio sempre alle 21.30, dedicate alla musica al Parco dei Lecci, presso il Centro senior di via Porto Conte.

La manifestazione è promossa dalla scuola di musica “La pantera rosa“. L’agenda si apre domani con il concerto della “Nuova risposte jazz orchestra” con gli arrangiamenti e la direzione di Pasquale Innarella, in un’atmosfera di musiche anni Venti e Trenta.

Martedì 23 al centro della scena le musiche del compositore ceco Antonín Leopold Dvořák con 4 pezzi romantici op.75. Si esibiranno Chiara Condò al violino e Delia Amiri al pianoforte. La serata proseguirà poi con Generations Jazz Quartet, con musiche e arrangiamenti originali.

Mercoledì 24 conclusione con “Piano classics”. Sul palco le pianiste Kasia Chojnacka, con musiche di Beethoven e Chopin, e Beatrice Stella Marini, sempre con Chopin, e poi Schumann e Glinka. Nella stessa serata “Bach in jazz” con Carmelo Iorio al sax alto e al basso, Emanuele Fioretti al pianoforte e Armando Bertozzi alla batteria.