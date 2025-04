Aeroporto di Fiumicino, pluripremiata eccellenza italiana in campo internazionale (VIDEO)

La società del gruppo Mundys è in continua evoluzione anche nella digitalizzazione dell’offerta commerciale

video e intervista di Fernanda De Nitto

Il Leonardo Da Vinci si conferma tra gli aeroporti migliori al mondo, conquistando nuovamente le 5 stelle Skytrax, massimo riconoscimento a livello mondiale nel settore aeroportuale, già conferite nel 2022.

Aeroporti di Roma, promotore di diverse iniziative, si attesta tra le eccellenze globali anche in ambito shopping e food, sempre secondo Skytrax. La società del gruppo Mundys è in continua evoluzione anche nella digitalizzazione dell’offerta commerciale, permettendo ai passeggeri di vivere lo scalo come luogo accogliente ed efficiente grazie ad iniziative come “Shop&fly” che permette di prenotare in anticipo una selezione di 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free per poi pagarli e ritirarli in aeroporto.