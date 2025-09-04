Ad Aranova si balla “A tutto volume” con la musica degli Anni ’90

Dopo il grande successo riscosso in Darsena a Fiumicino, sabato 6 settembre alle 21.30 ad Aranova (via Siliqua, angolo via Austis) torna “A tutto volume – Anni ’90”, serata all’insegna del divertimento e dei grandi successi dance che hanno fatto ballare un’intera generazione.

L’evento, a ingresso libero e aperto a tutti, sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra i brani più iconici e coinvolgenti del decennio. In programma animazione, ballerini, effetti speciali, DJ Voice e naturalmente tanta musica.