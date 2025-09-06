Ad Aranova il concerto di Amedeo Minghi conquista il pubblico

Nuova location tra via Siliqua e via Austis, gremita di spettatori arrivati anche da Roma.

Ieri sera Aranova ha vissuto una delle serate più attese della rassegna “Sere d’estate 2025”: il concerto di Amedeo Minghi, intramontabile cantautore romano, noto per la sua lunga carriera, le melodie raffinate e i brani che hanno segnato la musica leggera italiana. All’evento erano presenti il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’Assessore Angelo Caroccia.

“È stata una serata emozionante e importante per il nostro territorio – ha dichiarato Roberto Severini – non solo per l’onore di ospitare un artista come Amedeo Minghi, ma anche perché Aranova ha dimostrato di poter essere protagonista di appuntamenti culturali e musicali di rilievo. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere: dare valore a tutte le località del Comune, attraverso eventi che uniscono e creano socialità.”

Per la prima volta, come location del concerto, è stato utilizzato l’ampio spazio tra via Siliqua e via Austis: un’area accogliente e perfettamente idonea a ospitare future manifestazioni, confermatasi luogo ideale per eventi di grande richiamo. Numerosissimi gli spettatori, appassionati del maestro Minghi, arrivati non solo da tutto il territorio comunale, ma anche dalla Capitale, a testimonianza dell’affetto e della popolarità che circondano l’artista.

Il calendario estivo di Fiumicino prosegue già questa sera con un nuovo appuntamento sempre ad Aranova: “A Tutto Volume Anni ’90”, una festa dedicata alla musica e al divertimento, pensata per ballare e rivivere i ritmi coinvolgenti di un decennio indimenticabile.