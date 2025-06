A Passoscuro una giornata di solidarietà con le popolazioni di Gaza

Appuntamento sabato 5 luglio 2025, dalle 10 alle 21, in Via Valledoria, 150/A e nell’accesso a mare di Via Valledoria.

L’associazione L’Isola delle Correnti A.P.S. presenta “Artisti per la Pace – Contro tutte le guerre”, una giornata dedicata alla solidarietà con le popolazioni di Gaza, attraverso una mostra pittorica finalizzata alla raccolta fondi per le strutture sanitarie di EMERGENCY operanti nel territorio.

L’evento si terrà sabato 5 luglio 2025, dalle ore 10:00 alle 21:00, presso la sede dell’Associazione in Via Valledoria, 150/A e nell’accesso a mare di Via Valledoria a Passoscuro – Fiumicino (RM).

La giornata sarà animata da una Mostra Collettiva che vedrà coinvolti oltre 30 artisti che hanno scelto di mettere a disposizione gratuitamente le proprie opere. L’intero ricavato sarà devoluto a EMERGENCY, in sostegno delle strutture sanitarie nella Striscia di Gaza.

In un momento storico segnato da forti tensioni e conflitti, gli organizzatori e gli artisti intendono offrire un contributo concreto, per quanto piccolo, alla popolazione palestinese, mantenendo viva l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso. Come ricordano i promotori, “la libertà è l’obbligo di essere esseri umani”, citando Massimo Fagioli.

Programma della giornata

Mattina – Presso la sede de L’Isola delle Correnti (Via Valledoria, 150/A)

Ore 10:00 – Apertura della mostra “Artisti per la Pace – Contro tutte le guerre”

Ore 11:00 – Intervento di Yousef Salman , delegato della Mezzaluna Rossa Palestinese in Italia

Ore 11:30 – Poesie da Gaza a cura di Fulvia Cigala Fulgosi e Thomas Spielmann

Letture di Luca Alessandri, accompagnamento musicale di Riccardo Pezzotti alle tastiere

Pomeriggio – Presso l’accesso al mare di Via Valledoria