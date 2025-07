A Fregene installata un’altra panchina della ‘Legalità’ con una frase di Don Coluccia

In totale ora sono 15 dopo le prime 6 posizionate con la ‘Marcia della Legalità’.

di Dario Nottola

Si arricchisce il parco delle “panchine della legalità” a Fregene. L’ultima arrivata nella Piazzetta, tra l’angolo di Viale Nettuno e Via San Fruttuoso. La scelta di posizionarla in questo punto è legata alla frase scritta sulla targa di Don Antonio Coluccia, che cita “Non siate innamorati della bella vita ma della vita bella”. La struttura è stata donata dal “Rio”.

“Un messaggio forte e chiaro rivolto ai giovani che quotidianamente frequentano la Piazzetta, un richiamo alla legalità ed al rispetto delle regole, oltre che un segno di decoro: è fortemente un segnale di speranza nelle future generazioni”, spiega Tommaso Campennì, Incaricato per le Politiche giovanili. Nell’area della Piazzetta, inoltre, “qualche giorno fa la squadra dei lavori pubblici coordinata dall’Assessore Giovanna Onorati, aveva posizionato dei panettoni di cemento per impedire il parcheggio selvaggio delle auto ed un’altra panchina. Nei prossimi giorni i panettoni verranno verniciati e verrà sistemato l’intero spazio. Siamo in contatto con le attività per trovare un’adeguata soluzione per il corretto stoccaggio della spazzatura. Un segnale forte e tangibile che ripristina servizi alla comunità, rispetto delle regole e collaborazione tra pubblico e privato”, conclude Campennì.

A Fregene sono così salite complessivamente a 15 le panchine della “Legalità” (ed altre 5 arriveranno a breve), allestite dal Comune di Fiumicino e donate da alcune attività commerciali, che, oltre a migliorare l’arredo urbano, hanno come l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e la cittadinanza alla legalità, all’impegno civico ed al non arrendersi dinanzi alle difficoltà della vita, attraverso frasi esortative, riportate sulle targhe, con il logo del Comune, di Don Pino Puglisi ( “Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”, Peppino Impastato (“La mafia uccide, il silenzio pure”), Angelo Vassallo (“Rispetto dell’ambiente e della legalità: queste sono le risorse del domani”), Papa Francesco, Carl Lewis, Paolo Borsellino, Michael Jordan, Tim Notke, ecc.

L’onda lunga” dell’iniziativa prosegue dopo lo scorso 7 aprile quando, con la Marcia della Legalità, che vide la partecipazione di Don Antonio Coluccia, del Sindaco Mario Baccini, delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine e dei ragazzi delle scuole, furono allestite le prime 6 panchine “speciali” in vari punti rappresentativi della località balneare, seguite poi dalle altre.