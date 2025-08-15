A Fiumicino la tradizionale Festa dell’Assunta

Grande partecipazione per la tradizionale processione a mare dell’Assunta, tra devozione, folla festante e omaggi ai caduti



di Fernanda De Nitto

Al cospetto di una platea festante, Fiumicino, come da tradizione, ha salutato ed accolto la Festa dell’Assunta partecipando numerosa alla celebrazione eucaristica e alla successiva processione che ha portato la statua lignea della Madonna fino a mare.

I festeggiamenti religiosi del Ferragosto sono cominciati con la messa solenne tenutasi presso la Parrocchia S. Maria Porto della Salute, officiata dal Vescovo della Diocesi di Porto S. Rufina, Mons. Gianrico Ruzza, insieme con il Parroco della chiesa di Fiumicino, Padre Leonardo Ciarlo, e numerosi altri sacerdoti e diaconi della stessa diocesi. La celebrazione si è tenuta alla presenza del Sindaco Mario Baccini e di altri membri della giunta e del consiglio comunale, insieme con le autorità civili e militari del territorio, tra cui Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. La Polizia Locale di Fiumicino, insieme alle Associazioni d’Arma in congedo e a diverse squadre di volontari della Protezione Civile, si è occupata del servizio d’ordine durante tutto l’evento.

A seguire, la cerimonia si è snodata per le vie cittadine del centro storico di Fiumicino, dove, da Via Torre Clementina, l’Assunta è stata trasportata fino al tratto di banchina presente nei pressi della passerella pedonale, al fine di essere imbarcata sul peschereccio Nonno Ciro, che l’ha scortata fino in mare aperto.

Insieme a numerose altre imbarcazioni, seguita dall’impeccabile servizio d’ordine e di sicurezza coordinato dalla Capitaneria di Porto e dal Capitano di Vascello (CP) Emilio Casale e dalle altre forze dell’ordine, il peschereccio ha lasciato la fossa traianea per dirigersi al largo, accolto da una folla devota e gioiosa presente da ambedue i lati della banchina.

Una volta giunti in mare aperto, a circa un miglio dalla costa, all’altezza del luogo dove è ancorata al fondale la Madonnina subacquea, si è proceduto al lancio in acqua della corona di alloro quale simbolo di riconoscenza per tutti i caduti in mare e come ringraziamento delle flotte pescherecce per una produttiva attività. Il lancio, eseguito da due giovani scout della parrocchia, è stato accompagnato da un frastuono festoso di sirene di barche da pesca, natanti, imbarcazioni da diporto, moto d’acqua e motovedette della Capitaneria di Porto e delle altre forze dell’ordine.

Successivamente il peschereccio Nonno Ciro ha fatto ritorno nel porto, con alcuni problemi legati al fondale troppo basso, dove la sacra immagine della Madonna è stata accolta da applausi, saluti e preghiere, a testimonianza della profonda devozione della Città per l’Assunta, che ha poi ripercorso Via Torre Clementina per tornare nel suo storico luogo di origine, la chiesa di S. Maria Porto della Salute.

La processione a mare del giorno di Ferragosto costituisce per la Città di Fiumicino una tradizione religiosa e culturale che ha origini storiche, nate dalla volontà della devozione francescana alla fine del XIX secolo. Da allora tale cerimonia richiama nel territorio migliaia di cittadini, turisti e romani che, con curiosità e profondo sentimento religioso, partecipano festanti all’evento, attendendo ogni anno il giorno di Ferragosto per venire a Fiumicino a salutare l’Assunta.

In serata, per i festeggiamenti civili organizzati dall’Amministrazione Comunale, esibizione di Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, autentica leggenda del flamenco.

(Foto Fabio Diodato / Fiumicino Online)