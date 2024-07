A Fiumicino dal 2 agosto la festa che celebra le cozze

L’evento si svolgerà nell’area antistante Villa Guglielmi.

Mezze maniche cozze pecorino. Sarà questa straordinaria ricetta la protagonista di una 10 giorni che trasformerà Fiumicino, ancora una volta, nella capitale del pescato zero chilometri.

Dal 2 all’11 agosto nell’area antistante la splendida ‘Villa Guglielmi’ (via di Villa Guglielmi) tutto pronto per la festa che celebrerà questo capolavoro della cucina laziale. Un piatto da leccarsi i baffi al quale affiancare l’immancabile fritto di pesce.

Due possibili menù. Per i grandi: mezze maniche cozze e pecorino, fritto di pesce, patatine fritte. Per i più piccoli: pasta al pomodoro e patatine fritte. Tutte le sere musica, stand commerciali e giostre per bambini e ragazzi. Entrata gratuita. Area antistante Villa Guglielmi (via di Villa Guglielmi, Fiumicino). Tutte le sere dalle 18,30 in poi. La domenica anche a pranzo. Info 388.9791896.