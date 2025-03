8 marzo, Fiumicino tappezzata di frasi e citazioni sui diritti delle donne: l’iniziativa di Femminile Universale

Alle ore 11 si sono svolti un’assemblea pubblica e un flash mob con letture ad alta voce.

di Dario Nottola

Muri e strade colorati: in occasione della “Giornata Internazionale della Donna“, stamattina la città di Fiumicino, su iniziativa di Femminile Universale, si è svegliata con strade e muri, in ogni parte del Comune, tappezzati con biglietti con frasi e citazioni sui diritti delle donne.

Due di essi recitano “Le donne appartengono ad ogni luogo dove vengono prese le decisioni. Non dovrebbe essere un’eccezione (R.B. Ginsburg)“; “L’8 perché l’unica nostalgia che ho è quella del futuro“.

“Lo scorso anno una tempesta di messaggi aveva travolto le vie di Fiumicino in occasione della Giornata Internazionale della Donna, avvolgendo la Città con anonimi biglietti che parlavano di bellezza, cultura, tutele ed equità: quest’anno strade e muri sono tornati a colorarsi di parole, in un racconto collettivo di diritti e di giustizia”, sottolinea Femminile Universale che ha anche dato appuntamento alle 11, al mercato settimanale di via Foce Micina, per un’assemblea pubblica e per un flash mob con letture ad alta voce per “costruire insieme un futuro libero da violenze, discriminazioni e ingiustizie: una Città viva, libera e giusta parla con la voce di tutte e di tutti”.