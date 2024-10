Al via alle prime rimozioni di auto-pattumiere abbandonate sulle strade di Fiumicino (VIDEO)

Molti scocche di veicoli sono stati trasformati in cassonetti dei rifiuti

di Umberto Serenelli

Scattano la prossima settimana, le prime rimozioni di automobili abbandonate e, con molta probabilità, si inizierà con la bonifica delle due scocche in via Portunno ad Isola Sacra oppure con quelle su via Alesi a Fiumicino.

In via Portunno i telai di una Fiat Punto e di una Ford Ka sono stati trasformati in cassonetti dell’immondizia: dietro alla Ford c’è anche un telaio di un ciclomotore. All’interno degli abitacoli valigie, materassi, biancheria, sedie e tanti sacchi di pattume.

“Da anni facciamo esposti corredati da foto dello scempio in via Portunno ma non si è mai visto nessuno – dice con tono risentito la residente Paola Conti – Prima erano solo automobili abbandonate ora invece sono state trasformate in veri e propri contenitori di spazzatura. Siamo disperati perché l’amministrazione ignora le nostre denunce e i cittadini continuano a lasciare sporcizia attorno ai mezzi”.

L’ultima lamentela in termini di tempo una raccolta di firme. “L’ennesima ma con esito negativo – precisa la signora che preferisce restare anonima – A questo punto siamo veramente stanchi di assistere, quando usciamo da casa, a questo scempio”.

Non molto distante dalle due carcasse, in via delle Dune, altro veicolo abbandonato i cui vetri sono stati coperti con buste di plastica nere bloccate con il nastro adesivo. A Isola Sacra è possibile contare mezzi lasciati incustoditi nelle aree sosta delle case popolari e nel quartiere Passo della Sentinella. Anche nel parcheggio di largo Borsellino c’è più di un auto-cassonetto e guardando bene nei parcheggi davanti alla piscina comunale c’è qualche camper fermo da mesi. In via Castagnevizza gli abitanti segnalano la presenza di altre scocche.

Non vanno meglio le cose a Fiumicino città in particolare in via Italo Alesi, traversa di via Foce Micina, dove ci sono altre due automobili trasformate in discariche a cielo aperto. Si tratta di una Fiat Multipla e di un Fiorino completamente circondato da sacchi di immondizia. In sintesi a Isola Sacra-Fiumicino è possibile trovare una ventina di mezzi in queste condizioni e in tutto il territorio comunale la cifra raggiunge il centinaio.

L’amministrazione di Fiumicino è corsa ai ripari affidando la rimozione alla ditta “Pronto strade srl”. “La società ha vinto l’appalto per il servizio di pulizia delle strade post incidente e si è resa disponibile a effettuare le rimozioni dei veicoli abbandonati a costo zero per l’amministrazione comunale – sottolinea la comandante della Polizia locale, Daniela Carola – Inizieremo la prossima settimana a rimuovere i veicoli, partendo da quelli che versano in situazioni peggiori. Contiamo di bonificare la città in pochi mesi. Colgo l’occasione per ribadire che abbandonare su strade pubbliche i veicoli è, oltre che un illecito il quale comporta sanzioni, un grave atto di inciviltà. A tal proposito saranno infatti multati i proprietari dei mezzi rimossi”.