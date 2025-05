Noleggio a lungo termine in aumento nel primo trimestre del 2025: i motivi

Nel primo trimestre del 2025, il noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada ha confermato il suo ruolo predominante nel mercato automobilistico italiano. Nello specifico, i contratti attivati nei primi tre mesi dell’anno hanno raggiunto quota 254.328, segnando un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Secondo l’elaborazione dell’UNRAE basata sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da gennaio a marzo 2025 la maggior parte dei contratti di noleggio con durata superiore ai 30 giorni è stata stipulata da aziende, che rappresentano l’84,7% del totale con 215.458 contratti. Tuttavia, è in crescita anche il noleggio auto lungo termine a privati, con 38.870 contratti, corrispondenti al 15,3% del totale.

Che cosa è il noleggio a lungo termine

Come già accennato, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione sempre più apprezzata dai privati che desiderano usufruire di un veicolo senza doverne affrontare l’acquisto diretto. Ma come funziona questo tipo di contratto?

Si tratta di una formula che permette di utilizzare un’auto per un periodo prestabilito, solitamente compreso tra 24 e 60 mesi, pagando un canone mensile fisso. Nella somma sono compresi una serie di servizi che semplificano la gestione del veicolo e aiutano a mantenere sotto controllo i costi, come la manutenzione ordinaria e straordinaria presso le officine convenzionate, l’assistenza stradale 24 ore su 24, l’assicurazione RCA, la polizza Kasko e furto/incendio, oltre alla gestione amministrativa e burocratica del mezzo.

Al termine del contratto, è possibile scegliere se rinnovare l’accordo con un nuovo veicolo, con lo stesso oppure restituire l’auto senza ulteriori obblighi.

Perché è una formula sempre più apprezzata?

Il noleggio a lungo termine sta attirando un numero crescente di automobilisti privati, per diverse ragioni. Una di queste è sicuramente la semplicità nella gestione dell’auto: il conducente può concentrarsi esclusivamente sulla guida, senza doversi preoccupare di scadenze, spese impreviste o problemi legati alla manutenzione.

Un altro aspetto molto apprezzato dagli automobilisti è la possibilità di evitare la svalutazione del veicolo. A differenza dell’acquisto, con il noleggio a lungo termine il rischio della perdita di valore non ricade sull’utente, ma sulla compagnia di noleggio. Alla fine del contratto, il veicolo viene semplicemente restituito, senza doverlo rivendere, subendo una perdita economica.

Il noleggio, inoltre, consente di guidare sempre un’auto nuova ed efficiente, cambiandola ogni pochi anni. Questo si traduce in maggiore sicurezza, comfort e tecnologia a disposizione, senza dover affrontare l’investimento iniziale di un acquisto.

In sintesi, il noleggio è una soluzione moderna, pratica e vantaggiosa non solo per le aziende, ma anche per i privati.

A chi è consigliato il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è particolarmente indicato per chi percorre molti chilometri ogni giorno, perché consente di evitare imprevisti legati alla manutenzione del veicolo.

Nel canone, infatti, è previsto un pacchetto completo di servizi che copre tutte le principali necessità legate all’utilizzo dell’auto. Questo tipo di contratto può rivelarsi una soluzione vantaggiosa anche per chi desidera cambiare spesso veicolo, senza preoccuparsi della rivendita o della gestione burocratica.