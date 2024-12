Perché conviene il noleggio a lungo termine rispetto alla proprietà?

Nello stato attuale la mobilità sostenibile è diventata una necessità anche e soprattutto per l’inquinamento. Avere l’accesso a veicoli di nuova generazione elettrici o ibridi non sempre è possibile soprattutto per un fattore economico. In questo contesto il noleggio a lungo termine rappresenta una possibilità davvero interessante rispetto all’acquisto di un veicolo.

Il noleggio a lungo termine offerto da RMS

RMS (Rent & Mobility Solutions) è una società con esperienza decennale nella fornitura di servizi inerenti alla mobilità per aziende, partite IVA e liberi professionisti. Dal 2021 RMS ha stretto una partnership in esclusiva con il leader di settore LeasePlan Italia, diventando agenzia in esclusiva per Napoli e in co-esclusiva per Roma. Oggi, successivamente alla fusione di LeasePlan con ALD Automotive, RMS è diventata Brand Agency Ayvens. Dopo aver ricevuto il riconoscimento di prima Agenzia Leaseplan in Italia per volumi e crescita, RMS sarà tra le prime aziende nazionali autorizzate a utilizzare il marchio Ayvens anche all’interno dei suoi mobility store fisici. Con le tre sedi presenti a Milano, Roma e Napoli RMS rappresenta una realtà in continua evoluzione soprattutto per le offerte di noleggio a lungo termine di veicoli tecnologicamente avanzati e a minimo impatto sull’ambiente.

La convenienza del noleggio a lungo termine per aziende e partite IVA

Sia i professionisti a partita IVA sia le aziende si trovano ad affrontare la necessità di cercare una mobilità facile da gestire, sia economicamente che nel mantenimento nel lungo termine. Proprio per questo per gli imprenditori di oggi acquistare un veicolo è molto meno conveniente del noleggio. Infatti una realtà come RMS, non solo mette a disposizione un parco auto sempre aggiornato, ma nel canone mensile include tutti i servizi necessari alla gestione del veicolo come:

-Polizze Assicurative RC,

-Furto e Incendio,

-Polizza Kasko

-Assistenza Stradale h24

-Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutto questo per un periodo a scelta del cliente dai 25 ai 60 mesi. Gli imprenditori, non solo avranno un’auto nuova a basso consumo, ma avranno anche tutte le spese incluse e le scadenze gestite dai consulenti di RMS. Inoltre, cosa non meno importante, i clienti non dovranno subire la svalutazione e la manutenzione dei veicoli nel loro naturale deterioramento. A fine del contratto di noleggio potranno scegliere un’altra auto più performante, mantenendo gli stessi vantaggi.

Vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine

La scelta dei modelli del noleggio a lungo termine è davvero ampia. Si potrà optare per i modelli di autocarro N1 ma anche per i SUV più performanti, tenendo conto anche della vasta disponibilità di veicoli commerciali. I canoni di noleggio a lungo termine sono deducibili al 100% se i veicoli sono utilizzati come bene strumentale solo per scopo professionale e lavorativo. In questo caso anche l’IVA è detraibile al 100%. Per un uso promiscuo del mezzo, non solo professionale ma anche personale, la percentuale detraibile di IVA scende al 40% e la deducibilità è possibile fino al 70%. In linea di massima il noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto offre vantaggi economici, fiscali, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i costi imprevisti e le manutenzioni nel lungo periodo. Un altro punto di vista da considerare è la gestione delle scadenze, per un imprenditore tutte le attività collaterali all’azienda sono un pensiero costante. Avere la possibilità di non dover gestire le scadenze inerenti ai veicoli è un fattore di preoccupazione in meno che fa la differenza.