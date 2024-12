Sembra vero

Se potesse parlare mi darebbe qualche sua ricetta

di Lia Onda

La scultura di questo giovane ci ricorda come anticamente si viveva in cucina. Probabilmente era un aiutante con il compito di trovare tutto ciò che serviva per il pranzo e la cena di una grande famiglia.

Se potesse parlare mi darebbe qualche sua ricetta, perchè una volta con poco si facevano grandi piatti, ma lui è fermo li, è voltato verso di me, non parla e sorride, e con la mano posata sulla brocca con del vino, sembra invitarmi a berne un sorso. Peccato che sia solo una scultura.

