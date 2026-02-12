Fregene, sarà riqualificato il tratto sud di viale Castellammare

Via libera dalla Giunta comunale al progetto per la ristrutturazione e il miglioramento del decoro urbano.

di Dario Nottola

Non solo una nuova illuminazione (772 punti luce) per Fregene: dopo non pochi anni di attesa, viale Castellammare, la “main street”, sarà riqualificata e potrà avere, finalmente, più decoro e sicurezza. A breve, infatti, partiranno i lavori per il tratto sud. Da tempo, infatti, la strada presenta un’immagine non proprio consona all’ingresso sud della località balneare, in particolare sul fronte dei marciapiedi. Un tassello importante che mancava dopo che i precedenti lavori, eseguiti in regime di convenzione tra il Comune di Fiumicino e la società privata, risalivano al 2009 e avevano riguardato solo il primo tratto, quello più a nord, tra viale della Pineta e via Cattolica. Ora anche il tratto che porta all’ingresso sud, con via della Veneziana, è pronto per un adeguato restyling.

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria relativo alla ristrutturazione nel tratto da via Cattolica a via Marotta e nel tratto da via Marotta a via Capitello, per un importo totale dei lavori pari a 1.225.502 euro. I lavori saranno realizzati dalla società privata a “scomputo”, in base alla Convenzione con il Comune. Il progetto prevede la sistemazione della sede stradale; la realizzazione di marciapiedi e passi carrabili con cigli in travertino e pavimentazione in cubetti di porfido posati con disegno ad arco; l’installazione di dissuasori costituiti da paletti metallici con pannello pubblicitario, posizionati in prossimità degli incroci; sarà potenziato il sistema di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma stradale tramite caditoie a bocca di lupo posizionate sui cigli dei marciapiedi, collegate a pozzetti a dispersione.