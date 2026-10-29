Halloween

Tra antiche credenze, immagini inquietanti e divertimento moderno

di Lia Onda

Come ogni fine ottobre, si festeggia Halloween anche qui da noi, come in molte altre nazioni, e, se osserviamo attentamente, sia in formato piccolo o più grande, l’immagine è davvero angosciante. È una festa nata poco più di duemila anni fa in Irlanda, dovuta a delle religioni celtiche che poi, nel tempo, si sono evolute e se ne sono aggregate altre. Sono molte le storie nate intorno a questa maschera, ma il 31 ottobre è ormai divenuto una gran bella festa divertente, soprattutto per i giovani che non hanno gusto e spesso amano il macabro.

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