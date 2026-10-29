Un bus navetta per accompagnare i giovani calciatori dell’Atletico Focene allo stadio di Maccarese

L’amministrazione comunale di Fiumicino stanzia 40mila euro per un trasporto dedicato fino al 31 maggio

di Umberto Serenelli

La Giunta comunale di Fiumicino ha deliberato di attivare un servizio di trasporto per consentire ai baby dell’Atletico Focene di potersi allenare presso il “W3 Stadium” di Maccarese. Con uno stanziamento di 40mila euro, si affida all’assessorato alla Mobilità il compito di individuare una società in grado di garantire i trasferimenti pomeridiani, di andata e ritorno, dalla scuola in viale Focene all’ex campo sportivo “Emilio Darra” fino al 31 maggio 2027.

L’accompagnamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì riguarda 12 giovani e si è reso necessario a causa del fatto che, lo scorso giugno, il campo “Sergio Nannini” (nella foto), di via dei Dentali a Focene, era stato posto sotto sequestro dalla Polizia locale per alcuni manufatti realizzati abusivamente. Si tratta di locali adibiti a spogliatoi, magazzino, segreteria e bar a servizio di due regolari campi per praticare calcio, altrettanti di calcetto e padel.

L’Atletico Focene aveva, nel 2023, ricevuto una comunicazione da parte dell’amministrazione che intimava di mettersi in regola, procedendo alla demolizione delle opere realizzate senza regolare autorizzazione: cosa che non è avvenuta. In attesa della firma della convenzione urbanistica che contempla la costruzione di un nuovo campo di football, poco distante da quello abusivo, il Comune ha inteso alleviare i disagi dei ragazzi che tirano i primi calci con la casacca dell’Atletico.

Da questa esigenza è così nata l’istituzione di un collegamento su gomma perché il Comune è dell’avviso che lo sport favorisca l’integrazione sociale delle nuove leve e costituisca un momento di aggregazione. Questi aspetti rientrano nella politica del governo locale che promuove e sostiene la partecipazione dei giovani alla vita sociale del Comune costiero.