Prevenzione urologica negli anziani: perché è ancora fondamentale

Con la dottoressa Rossana Lucera un focus su controlli, patologie più diffuse e qualità della vita dopo i 75 anni

di Fernanda De Nitto

La rubrica di informazione sanitaria “Salute & Benessere” nel suo approfondimento settimanale dedicato all’urologia tratterà con la dott.ssa Rossana Lucera la tematica della prevenzione per gli anziani.

In tema di prevenzione come si può definire la fascia di età più anziana?

“Grazie al miglioramento delle aspettative di vita, stiamo assistendo ad un allungamento della vita media in entrambi i sessi. Ad oggi, quindi, non è facile definire anagraficamente una persona anziana. Fino a qualche decennio fa si consideravano anziani tutti coloro che avevano più di 60 anni mentre oggi, con le aspettative di vita molto più alte, si parla di anziani quando l’età anagrafica è all’incirca superiore ai 75 anni“.

Per gli anziani si può ancora parlare di prevenzione urologica?

“Per fortuna solo in rari casi ma, ancora presenti, vi sono prime visite urologiche in età anziana. Nello specifico si tratta spesso di pazienti che hanno iniziato la prevenzione urologica già da almeno una decina di anni, a testimonianza di quanto essa sia fondamentale per tutte le fasce d’età”.

Quali le patologie più frequenti che si registrano nella popolazione anziana maschile?

“Le malattie più presenti negli anziani riguardano sicuramente gli uomini con le neoplasie dell’apparato urinario, tra reni, vescica o testicoli, e primo fra tutti, purtroppo, il tumore della prostata e le patologie benigne come l’ipertrofia prostatica, che necessita lo stesso di particolari cure e terapie”.

Mentre quali sono le patologie che interessando prevalentemente le donne?

“Per le donne le malattie più frequenti, oltre al tumore delle vie urinarie, tra reni e vescica, la patologia più presente è l’incontinenza urinaria”.

Come prevenire l’insorgere di tali malattie?

“Un controllo annuale dall’urologo permette di diagnosticare precocemente una patologia tumorale e trovare, in tempo, la cura più adatta. La prevenzione consente, altresì, di suggerire la terapia più idonea a garantire una qualità della vita migliore, in particolare per alcune patologie specifiche come l’ipertrofia prostatica per gli uomini e l’incontinenza urinaria per le donne”.

La dott.ssa Rossana Lucera riceve presso la Casa di Cura “Nostra Signora della Mercede” di Via Tagliamento, 25, a Roma, Tel. 06.8551948, e presso lo Studio Medico sito in Via del Forte Tiburtino, 98, Tel. 06.4062878. Per gli appuntamenti si possono chiamare gli studi o contattarla con WhatsApp al 376.2525935.