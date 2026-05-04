Fiumicino, al via la stagione balneare 2026

Ordinanza del sindaco Mario Baccini: apertura dal 16 maggio al 20 settembre, con possibile proroga fino a fine mese

Con un’apposita ordinanza sindacale, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha definito i provvedimenti che regolano la stagione balneare 2026.

L’obiettivo del provvedimento è garantire un equilibrio tra le esigenze degli operatori economici del litorale e la tutela della salute pubblica, della quiete dei residenti, oltre che dell’ordine e della sicurezza.

La stagione balneare è fissata nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 20 settembre 2026.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di estendere l’apertura delle strutture balneari fino al 30 settembre 2026, secondo modalità e condizioni specifiche stabilite dal provvedimento comunale.