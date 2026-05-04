Lavoro in aeroporto: a Fiumicino Recruiting Day per la sicurezza

Il 12 maggio selezioni aperte per l’Aviation Security: candidature entro l’8 maggio, poi accesso diretto ai colloqui
Martedì 12 maggio, dalle ore 10 alle 17, la Sala Pina De Rosa, in Piazza G.C. Alberto Dalla Chiesa 78, ospiterà un Recruiting Day dedicato alla selezione di personale per i servizi di Aviation Security presso l’aeroporto Aeroporto Leonardo da Vinci.
L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino ed è organizzata da Urbe Vigilanza S.p.A., con l’obiettivo di individuare nuove risorse da inserire nei servizi di sicurezza aeroportuale.
Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro venerdì 8 maggio 2026, allegando il curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconurbeadr@urbevigilanza.it
Dopo l’invio del CV non è prevista alcuna conferma di partecipazione: i candidati sono invitati a presentarsi direttamente il giorno dell’evento, nella fascia oraria indicata, per sostenere il colloquio.
Un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un impiego nel settore della sicurezza e desidera lavorare in uno dei principali scali aeroportuali italiani.