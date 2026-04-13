Strade bianche a Maccarese, cresce l’allarme dei residenti

Zorzi (Pd): “Servono interventi strutturali e un piano preciso per la messa in sicurezza”

Le strade bianche di Maccarese tornano al centro del dibattito pubblico, tra segnalazioni dei cittadini e richieste di interventi urgenti. Buche, polvere e dissesti rendono sempre più difficile la viabilità quotidiana, alimentando preoccupazioni per la sicurezza e il decoro urbano in una delle aree più abitate del territorio.

“Le strade bianche di Maccarese versano da tempo in condizioni critiche, con disagi significativi per i residenti e rischi concreti per la sicurezza di chi le percorre quotidianamente. Gli interventi di sistemazione provvisori tardano ad arrivare e non garantiscono sicurezza e decoro nel lungo periodo” lo dichiara il Consigliere comunale del Pd, Fabio Zorzi.

“Per questo – aggiunge – sono tornato a richiedere la realizzazione di pavimentazioni definitive per tutte le strade bianche aperte al pubblico transito che rappresentano importanti centri abitativi e per le quali esistono i presupposti per interventi strutturali”.

“Comprendo che non sia possibile intervenire contemporaneamente su tutte le strade – ribadisce – ma è necessario programmare e calendarizzare gli interventi per la realizzazione delle pavimentazioni definitive, dando priorità alle situazioni più critiche”.

“Si tratta di opere già realizzate in passato, come in via Camposalino, dove si sono riscontrati risultati concreti e duraturi. Replicare questo modello significa garantire ai cittadini sicurezza, decoro e una migliore qualità della vita” conclude Fabio Zorzi.

La questione resta ora nelle mani dell’amministrazione, chiamata a trasformare le richieste in azioni concrete e a dare risposte a una comunità che da tempo attende soluzioni definitive.