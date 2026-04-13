Primo soccorso, a Fiumicino volontari formati con standard internazionali

Presso i locali dell’Associazione “Insieme con i disabili ODV”il corso promosso da Live Is Life Training Srl

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso i locali dell’Associazione “Insieme con i disabili ODV” il corso RCP Heartsever AED, promosso da Live Is Life Training s.r.l., site allineato con l’ITC Squicciarini Rescue di Roma – Italy dell’AHA, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino

L’organizzazione promuove corsi di primo soccorso BLS (con uso del defibrillatore), manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione adulti, bambini e lattanti, rivolti sia al personale sanitario che laico, secondo le linee guida internazionali ILCOR e i più alti standard dell’American Heart Association.

Presso il centro diurno di Via Coni Zugna, 56/F hanno partecipato al corso i volontari dell’Associazione “Insieme con i disabili ODV” e dell’Associazione “Fiumara Service”. Ai partecipanti è stato rilasciata una doppia certificazione, con validità 24 mesi, nazionale Ares 118 e internazionale a cura dell’American Heart Association.

Live Is Life training SRL, è un site allineato con l’International training center, Squicciarini Rescue, una rete nazionale con oltre 600 istruttori tra medici e professionisti sanitari che si occupa di divulgare le manovre di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore, primo soccorso aziendale, disostruzione adulto, bambino, lattante, formazione per lo sport e per le scuole, secondo la didattica AHA con prove pratiche su manichini QCPR, AED trainer e utilizzo di device per migliorare le performance.

“Partecipare al corso della Live Is Life Training è stata un’esperienza molto toccante e sentita in quanto ascoltando i formatori e provando direttamente le varie manovre ci si rende conto di come in un attimo può fare veramente la differenza per qualcuno e per la sua vita – afferma Maria Cristina Balducci, Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili – Il corso ha permesso a tutti i volontari dell’organizzazione, presenti insieme all’Associazione Fiumara Service, di poter apprendere concretamente le tecniche necessarie per intervenire in caso di emergenza sia per ciò che concerne i neonati, i bambini, gli adulti e le persone in carrozzina. Ringrazio l’organizzazione per essersi messa a disposizione della nostra Associazione per la realizzazione di questa giornata di formazione che ha toccato profondamente tutti i presenti, rendendosi conto di quanto la vita sia un dono da preservare nella sua fragilità” conclude Cristina Balducci.

“La prevenzione nei casi di emergenza è quanto mai necessaria al fine di poter intervenire prontamente e con competenza. Spesso si sottovaluta l’importanza del primo soccorso e delle manovre salvavita che, invece, dovrebbe essere apprese e perfezionate sia da un punto tecnico che pratico, al fine di intervenire con tempestività e precisione – dichiara Marco Pischedda, Direttore del site Live is Life training, infermiere ed istruttore allineato alla didattica American Heart Association – Purtroppo ho vissuto sulla mia pelle l’esperienza più drammatica del soccorso, con mio padre in arresto cardiaco, il quale è stato prontamente salvato dal personale sanitario, dopo ore di intervento”.

“Ciò mi ha incentivato ad essere parte integrante di questo importante progetto di formazione e prevenzione che portiamo sia nelle scuole che nelle strutture private, cercando di promuovere conoscenza e consapevolezza sul tema del primo soccorso. Per l’evento organizzato presso l’Associazione Insieme con i disabili desidero ringraziare il dottor Marco Squicciarini, Medico e direttore del centro di formazione internazionale American Heart Association, il dottor Andrea Lenti, terapista occupazionale e coordinatore sanitario, la dottoressa Giulia Cubellis, assistente specialistico alla comunicazione, la dottoressa Annachiara Guerzoni, infermiera pediatrica e Elisa Signorini del site Insieme di Pisa, le istruttrici Laura Leggio, Fabrizia Bonci, e il consigliere comunale Mauro Stasio insieme alla presidente dell’associazione Maria Cristina Balducci. Non tutti i territori rispondono come Fiumicino, mentre la nostra missione sarà sempre quella di garantire un litorale romano totalmente cardioprotetto da Fiumicino a Civitavecchia” conclude Marco Pischedda