ASL Roma 3: giovedì 9 ottobre torna “Tutti in campo per la salute mentale”

Al Campo dei Miracoli 2^ edizione della partita di calcio con medici, operatori sanitari e utenti centri diurni e case famiglia

Scendere in campo per la salute mentale e farlo attraverso una partita di calcio tra medici, operatori sanitari, utenti dei centri di salute mentale e delle case famiglia. Dopo il successo dello scorso anno, la ASL Roma 3 ha deciso di replicare l’iniziativa dal titolo Tutti in campo per la salute mentale, che si svolgerà giovedì 9 ottobre, alle ore 10, sempre presso il Campo dei Miracoli di Corviale.

“In occasione della Giornata della Salute Mentale, abbiamo promosso anche quest’anno un evento che coniuga sport, solidarietà, inclusione e benessere mentale. I primi a voler ripetere la partita di calcio sono stati proprio gli utenti che, con entusiasmo e coraggio, lanciano un messaggio ben preciso: la salute mentale non è solo cura, ma anche condivisione, inclusione e leggerezza. Nonostante le difficoltà, i preconcetti e i muri che a volte si erigono, si può sempre correre, ridere e gioire insieme” dichiara Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3

“Un messaggio che è anche una sfida per noi operatori sanitari, impegnati quotidianamente nelle strutture di Roma, Ostia e Fiumicino accanto a chi combatte la propria battaglia contro il disagio psichico, la sofferenza che ne deriva e lo stigma. Come sempre non ci sarà una classifica, perché non ci sono vincitori né vinti: a trionfare è la partecipazione. Abbiamo delle squadre miste e anche una grande novità: i giocatori possono partecipare ad uno shooting fotografico e con le immagini realizzeremo, insieme agli utenti, un calendario per il 2026. Il nostro comune obiettivo è quello di ricordare tutto l’anno il messaggio di questa giornata” conclude Muccini.

Sono circa 500 le persone, con un’età prevalente compresa tra i 18 ai 35 anni, che ogni anno hanno accesso ai centri diurni della ASL Roma 3, utenti impegnati in attività dal carattere preformativo e terapeutico-riabilitativo oltre a percorsi di inserimento lavorativo protetto.