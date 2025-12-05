ASL Roma 3: il 14 dicembre screening gratuiti per colon-retto, cervice uterina e mammario

Open day per la prevenzione a Ostia, Roma e Fiumicino

Domenica 14 dicembre si terrà la sesta edizione di “Caro Babbo Natale, quest’anno regalami tanta Salute …”, open day dedicato alla prevenzione promosso dalla ASL Roma 3 e rivolto ai cittadini residenti sul territorio senza prenotazione e con accesso libero.

L’iniziativa si svolgerà, dalle 9 alle 18, all’interno di tre diversi presidi aziendali: la Casa della Salute di Ostia, il Poliambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino e il Poliambulatorio di Via Ramazzini n.15° a Monteverde. Nel corso della giornata il personale sanitario sarà a disposizione per mammografie, screening della cervice uterina con PAP test e HPV test, e saranno consegnate provette per la ricerca di sangue occulto nelle feci.

La periodicità dell’esecuzione dei test e le fasce di età rispettano quelle dei programmi screening LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che includono diversi programmi di screening e test diagnostici: screening del colon retto (uomini e donne dai 50 ai 74 anni, periodicità ogni 2 anni); pap test e HPV test (donne dai 25 ai 64 anni, periodicità del PAP (ogni 3 anni) e del test HPV (ogni 5 anni); e infine le mammografie (donne dai 50 ai 74 anni con una periodicità di ogni 2 anni).

“Gli screening sono una potente arma che abbiamo a disposizione per la tutela della nostra salute. Scoprire una forma tumorale precocemente significa aumentare le possibilità di cura, evitando anche interventi invasivi. Partecipare alle campagne screening è uno straordinario gesto di responsabilità che consente anche di aiutare e rafforzare il nostro sistema sanitario. La diagnosi precoce è un’opportunità che occorre cogliere e sfruttare. Perché investire nella prevenzione significa investire nella nostra vita. L’auspicio è che anche quest’anno ci sia una risposta da parte dei cittadini. Sarebbe davvero un bel regalo di Natale per tutti”, spiega Maria Rita Noviello, Responsabile degli Screening Oncologici ASL Roma 3.

Anche quest’anno l’iniziativa si tiene grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Oncologica L’Albero delle molte Vite che da anni offre supporto ai pazienti e alle loro famiglie.