“Cadenze Letterarie”, dove le storie prendono respiro tra voce narrante e musica

Giovedì 11 al Grooveria protagonista della serata la presentazione del romanzo “Congiunzioni Geometriche” di Monica Vincenzi

Fiumicino si prepara a un nuovo appuntamento di cultura viva, di quelli che non restano chiusi in copertina ma camminano tra la gente. Giovedì 11 dicembre alle ore 19:00, presso La Grooveria, Lungomare della Salute 53A, andrà in scena “Cadenze Letterarie – Letture e Musiche che lasciano il Segno”, serata realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Città di Fiumicino. Un incontro che unisce letteratura, musica e ascolto profondo, nel cuore di una città che sta imparando sempre di più a riconoscersi nelle sue storie.

Protagonista della serata sarà la presentazione del romanzo “Congiunzioni Geometriche” di Monica Vincenzi, edito da Armando Editore.

Il libro arriva a Fiumicino come una piccola bussola emotiva: racconta la vicenda di Gioia, pittrice e storica dell’arte, che attraversa una crisi professionale e interiore nella Milano dei Navigli. Per reagire, intraprende un viaggio dentro sé stessa e nelle grandi città d’arte italiane. È una narrazione che procede su più livelli – azioni, ricordi, sogni, intuizioni, dialoghi interiori – come un flusso di coscienza dove passato, presente e futuro si toccano e si rispondono. Un percorso di rinascita che parla a chiunque abbia avuto, almeno una volta, la sensazione di perdersi per poi scegliere di ricominciare.

A dialogare con l’autrice ci sarà Dino Tropea, scrittore e giornalista, ideatore e curatore del format “Cadenze Letterarie”, ormai riconosciuto come uno spazio culturale capace di trasformare le presentazioni in esperienze sensoriali e collettive. In questi mesi “Cadenze Letterarie” ha riempito sale, acceso emozioni, creato comunità attorno alle parole e alla musica, portando a Fiumicino un modo nuovo di vivere la letteratura: non una cerimonia fredda, ma un incontro vero, intimo e condiviso.

Interverranno inoltre la dott.ssa Monica Vincenzi, in qualità di autrice, la dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa clinica, e la dott.ssa Maria Grazia Imbimbo, mental coach e progettista Erasmus. La loro presenza dà alla serata un respiro a più voci: letteratura, psicologia e visione del cambiamento personale si intrecciano, come linee che da sole sembrano parallele ma che, nel punto giusto, diventano congiunzioni.

A portare la musica sarà il Merysse Acoustic Duo, formato da Maria Teresa De Pierro, voce e cantautrice conosciuta con il nome d’arte Merysse, e Michele Bertasi alla chitarra acustica. Il loro è un dialogo essenziale e potente: solo voce e chitarra, nudi e sinceri, ma capaci di costruire atmosfere intime, tra pop d’autore e sfumature jazz, con brani originali e riletture di canzoni italiane e internazionali. Un progetto che negli ultimi anni ha raccolto attenzione anche fuori dai confini locali, con un percorso artistico in crescita e appuntamenti di rilievo in Italia e all’estero.

“Cadenze Letterarie & La Grooveria” è un evento che nasce dalla collaborazione tra il format culturale ideato da Dino Tropea e lo spazio La Grooveria, luogo che si sta affermando come casa delle arti e delle contaminazioni più belle.

Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Fiumicino per il patrocinio, e a tutti i partner e realtà che sostengono il progetto culturale sul territorio. La serata è pensata per un pubblico ampio, non solo lettori forti: per chi ama le storie, per chi cerca musica che non sia rumore di fondo, per chi ha voglia di uscire di casa e tornare a sentirsi parte di qualcosa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. A Fiumicino, per una sera, la parola scritta si fa voce, la musica si fa carezza, e le storie tornano a fare il lavoro più importante: lasciarci un segno addosso, e magari indicarci una direzione.

Questo sarà l’ultimo appuntamento della stagione 2025 di Cadenze Letterarie, che tornerà a febbraio 2026; se sei un autore e vuoi presentare la tua opera con noi, scrivi a dino.tropea@gmail.com.