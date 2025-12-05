Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 5 Dicembre 2025

Supernova, vietato fermarsi

Al Pala Supernova arriva la Jumbo Basket Formia: Pasquinelli vuole continuità e zero distrazioni

 

 

Vietate distrazioni, imperativo continuare a spingere forte. Se possibile anche più forte. Dopo aver ritrovato la vittoria nel recupero contro Pontinia, ora la Supernova Fiumicino è pronta a chiudere una settimana decisamente intensa.

 

 

Domani alle 18:00 al Pala Supernova i rossoneri saranno impegnati contro la Jumbo Basket Formia nella penultima gara dell’anno solare: “Obbligatorio dare continuità all’ultimo risultato/prestazione senza mai dare nulla per scontato. In casa abbiamo dimostrato la nostra forza, ma dobbiamo non solo riconfermarci ma anche prendere spunto per iniziare a trovare continuità in trasferta – il diktat di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia della palla a due – Purtroppo il passo falso di Cassino ha macchiato le nostre previsioni, per cui non possiamo permetterci altri passi falsi in chiusura dell’anno solare. Dopodiché approfitteremo della sosta lunga per prepararci al meglio in vista della seconda parte della stagione”.

 

 

Supernova
