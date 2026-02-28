Uniformi diverse, un unico principio: l’umanità

Concluso al CTR di Fiumicino il 110° Corso per Consiglieri Qualificati in Diritto Internazionale Umanitario

Si è concluso presso il Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) di Fiumicino il 110° Corso per Consiglieri Qualificati in Diritto Internazionale Umanitario (DIU), uno degli appuntamenti formativi più rilevanti per le Forze Armate e i Corpi dello Stato nel campo della tutela delle persone nei conflitti armati.

Dal 9 al 20 febbraio, il Centro ha ospitato due settimane di studio intenso e confronto professionale, sotto la direzione del Tenente Comandante CRI Francesco Marciano e della Volontaria CRI Francesca Tabacchi. Il programma ha affrontato in modo approfondito le Convenzioni di Ginevra, i Protocolli Aggiuntivi e le più complesse sfide poste dai conflitti contemporanei, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per applicare le norme umanitarie nelle operazioni sul campo.

Ciò che ha caratterizzato questa edizione è stata la partecipazione trasversale di rappresentanti di diverse istituzioni: Aeronautica Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito e una delegazione della Polizia Municipale di Fiumicino. Uniformi differenti, riunite attorno a un obiettivo comune: rafforzare la tutela dei civili, definire i limiti dell’uso della forza e promuovere il rispetto della dignità umana.

Il confronto tra professionalità diverse ha permesso di costruire un linguaggio condiviso, indispensabile per operare in modo coordinato e coerente con i principi del diritto umanitario. Non solo studio teorico, dunque, ma analisi di scenari operativi e riflessioni pratiche su come bilanciare esigenze militari e protezione delle persone e dei beni civili.

Fondamentale il contributo del corpo docente della Croce Rossa Italiana, che ha guidato i partecipanti con rigore e competenza, trasformando contenuti giuridici complessi in strumenti operativi concreti.

Come ha sottolineato Federico, neo Consigliere Qualificato “In queste due settimane il CTR di Fiumicino è stato un vero laboratorio di confronto. Abbiamo discusso di operazioni militari e del loro necessario bilanciamento con la protezione delle persone, nel rispetto delle regole universali codificate dalla comunità internazionale.”

La cerimonia conclusiva di consegna dei diplomi ha segnato non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo impegno. Ogni Consigliere Qualificato rientra nel proprio reparto con la responsabilità di diffondere e applicare i principi del Diritto Internazionale Umanitario, contribuendo a preservare, anche nei contesti più difficili, quel nucleo essenziale di umanità che le norme internazionali intendono garantire.

Il 110° Corso si inserisce in un percorso ormai consolidato che vede il CTR di Fiumicino affermarsi come centro di riferimento nazionale per la formazione in DIU. Nato inizialmente come iniziativa rivolta al territorio, il progetto ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, accogliendo oggi partecipanti provenienti da reparti di tutta Italia e rafforzando una rete di professionisti preparati ad affrontare scenari complessi con competenza e visione condivisa.