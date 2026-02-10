Fiumicino e Maldive, intesa verde nel segno del biologico

Visita ufficiale alle aziende del Biodistretto e confronto con il sindaco su investimenti e collaborazioni

di Dario Nottola

Le Maldive guardano a Fiumicino e viceversa per possibili collaborazioni nel pianeta agricolo. Nell’ambito della proficua collaborazione con il Comune di Fiumicino nel diffondere l’immagine del Biodistretto Etrusco Romano ETS, del territorio, delle sue eccellenze agroalimentari, turistiche ambientali e storico-archeologiche, alcune aziende socie del Biodistretto sono state visitate dal Ministro, Maryan Mariya, e dal Direttore Generale, Hussain Faisal, del “Minister of Agriculture and Animal Welfare” della Repubblica delle Maldive. Erano accompagnati dal Console in Italia delle Maldive, Luca Fiormonte.

Sono state coinvolte due aziende che rappresentano, insieme alle altre, la produzione di eccellenze biologiche del comprensorio, per l’ortofrutta l’Azienda Agricola Cooperativa Caramadre, e anche per l’aspetto turistico l’Azienda Agricola di Tragliata che con il suo agriturismo attesta le potenzialità turistiche e enogastronomiche presenti nel territorio Comunale.

L’economia circolare e la produzione biologica sono state oggetto di significative attenzioni, nonché la capacità di produrre parte significativa del fabbisogno energetico per la conduzione dell’aziende.

Oltre al Presidente del Biodistretto Massimiliano Mattiuzzo e Antonio Pellicanò, responsabile della “Comunità Energetica Rinnovabile Biodistretto Etrusco Romano Fregene Maccarese”, hanno accolto ed illustrato le attività delle rispettive aziende, Claudio Caramadre e Andrea Del Gallo di Roccagiovine.

La visita si è conclusa nell’impegno di approfondire e verificare le possibili collaborazioni. Nel corso della giornata il ministro Mariya ha incontrato anche il sindaco Mario Baccini, con il quale ha parlato di possibili opportunità di investimento e collaborazione nel settore dell’agricoltura.