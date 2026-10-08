Nuovo Regolamento Edilizio e vincoli idrogeologici: venerdì 9 ottobre il confronto con i professionisti

All’Hotel Isola Sacra un incontro tra Amministrazione comunale, tecnici e ordini professionali per illustrare le nuove disposizioni edilizie e fare il punto sulla tutela del territorio

Un nuovo Regolamento Edilizio per rendere più chiare e aggiornate le norme che disciplinano gli interventi sul territorio, ma anche un approfondimento sui vincoli idrogeologici e sulle loro implicazioni per il settore delle costruzioni. Sono questi i temi al centro dell’incontro in programma venerdì 9 ottobre, alle ore 10.30, presso l’Hotel Isola Sacra, in via della Scafa 416, a Fiumicino.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del sindaco Mario Baccini, riunirà rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ordini professionali, tecnici ed esperti del settore edilizio, con l’obiettivo di avviare un confronto sulle nuove disposizioni e sulle principali questioni legate alla pianificazione urbanistica, alla sicurezza e alla tutela del territorio.

Al centro della mattinata ci sarà la presentazione della versione preliminare del nuovo Regolamento Edilizio comunale, un documento destinato a definire il quadro di riferimento per le attività edilizie sul territorio. Prima di avviare l’iter per l’approvazione definitiva, l’Amministrazione intende raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte dei professionisti e degli operatori del settore, favorendo un percorso di confronto e condivisione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla situazione dei vincoli idrogeologici nel Comune di Fiumicino, un tema di grande rilevanza per un territorio nel quale la pianificazione degli interventi deve necessariamente confrontarsi con le esigenze di sicurezza e salvaguardia ambientale. Durante l’incontro sarà illustrato il quadro aggiornato dei vincoli e saranno approfondite le possibili implicazioni per gli interventi edilizi.

Ad aprire i lavori sarà l’assessore all’Edilizia Angelo Caroccia, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa come momento di dialogo tra istituzioni e categorie professionali.

“Con il nuovo Regolamento Edilizio intendiamo offrire a cittadini, professionisti e imprese un quadro normativo più chiaro, aggiornato e coerente con le esigenze del territorio – dichiara Caroccia – Abbiamo voluto promuovere questo incontro per illustrare i contenuti del Regolamento e approfondire, insieme agli ordini professionali e agli uffici competenti, anche il tema dei vincoli idrogeologici, una questione di particolare rilevanza per il nostro territorio”.

L’assessore evidenzia inoltre il valore del coinvolgimento diretto di chi opera quotidianamente nel comparto delle costruzioni: “Il confronto diretto con chi opera nel settore edilizio è necessario per favorire una corretta applicazione delle disposizioni e rendere più efficace il rapporto tra Amministrazione e professionisti”.

L’incontro del 9 ottobre rappresenterà dunque un primo passaggio nel percorso verso l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, con l’obiettivo di coniugare semplificazione normativa, esigenze di sviluppo e tutela del territorio, attraverso il contributo delle diverse figure coinvolte nella gestione e nella trasformazione urbanistica di Fiumicino.