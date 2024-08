Dalla Guardia costiera di Roma-Fiumicino i consigli per un ferragosto sicuro

Prudenza sulla spiaggia ed in mare per bagnanti, diportisti e subacquei

La Guardia Costiera di Roma-Fiumicino raccomanda, soprattutto in questi giorni di intensa affluenza di bagnanti sulle spiagge, prudenza in mare.

CONSIGLI PER BAGNANTI: evitare di esporsi per tempi prolungati al sole; idratarsi, bagnarsi frequentemente e proteggersi dall’irraggiamento. Meglio frequentare le spiagge libere in compagnia, in modo da non trovarsi soli in caso di difficoltà; poi, in generale, essere consapevoli delle proprie condizioni fisiche e delle proprie capacità quando si fa il bagno; non allontanarsi troppo dalla riva e mantenersi sempre entro le apposite boe segnaletiche, ovvero non oltre 50 metri se a bordo di piccoli galleggianti (materassini, canotti); non tuffarsi da scogli o massicciate; in caso di bandiera rossa esposta presso gli stabilimenti balneari non entrare in acqua.

PER I DIPORTISTI: controllare sempre l’efficienza degli apparati e del motore, le dotazioni di sicurezza (numero, integrità, scadenze); non trasportare mai un numero di persone oltre quello consentito dall’abilitazione e dalle dotazioni stesse dell’imbarcazione; verificare sempre le condizioni meteo-marine lungo l’intera rotta; verificare il funzionamento e la carica delle batterie degli eventuali apparecchi telefonici a seguito o a bordo; avere sempre la necessaria riserva di carburante (+30% almeno rispetto a quanto occorrente per l’andata e il ritorno); informarsi sempre sui pericoli e gli ostacoli per la navigazione; informare almeno un conoscente sui dati del viaggio e dell’ora prevista di rientro; non navigare all’interno del tratto di mare riservato ai bagnanti e mantenersi ad almeno 100 metri dai palloni sub.

PER I SUBACQUEI: verificare sempre l’efficienza di tutte le attrezzature, immergersi solamente se in perfette condizioni psico-fisiche, e quindi avendo effettuato i necessari controlli medici, gli occorrenti allenamenti e preparazioni; immergersi in compagnia di altro sub o meglio ancora se accompagnati da professionisti esperti; segnalare sempre la propria presenza con l’apposita boa o bandierina segnaletica se con barca appoggio a seguito; non allontanarsi oltre i 50 metri dalla verticale di immersione; avvisare almeno un conoscente prima dell’ immersione circa il luogo dell’attività e l’orario di previsto rientro; consultare sempre le condizioni meteo-marine e la presenza di pericoli nel tratto di mare prescelto.

Per ogni altra informazione utile e per prendere visione delle ordinanze di sicurezza, recati presso l’Ufficio marittimo più vicino o consulta il sito www.guardiacostiera.gov.it Per le emergenze in mare chiama il 1530.