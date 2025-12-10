Fregene, Biblioteca Gino Pallotta: domenica 14 dicembre il terzo appuntamento della rassegna “Artisti per la Pace”

L’evento è parte dell’iniziativa “Riempiamo le piazze contro gli orrori in Palestina, e per una pace duratura nel mondo intero”

di Dario Nottola

Domenica 14 dicembre a Fregene, presso la Biblioteca Gino Pallotta in via della Pineta 140, si terrà il terzo evento gratuito, aperto a tutti, della rassegna “Artisti per la Pace”.

Protagonisti la Compagnia Teatrale Nomen Omen nella commedia “Pulp” “Pasticcio di Carne”. L’evento è parte dell’iniziativa “Riempiamo le piazze contro gli orrori in Palestina, e per una pace duratura nel mondo intero”. La rassegna vuole essere un momento di riflessione e di speranza per una risoluzione pacifica dei conflitti globali.

“C’è una malattia da cui non bisognerebbe mai guarire: essere malati di pace. Da questa patologia non dobbiamo mai guarire“, come diceva Don Tonino Bello – spiega il promotore Giuseppe Miccoli – la compagnia teatrale Nomen Omen porterà un messaggio di pace e di unità, invitando tutti a unirsi per chiedere una fine alle violenze e una pace duratura in Palestina e in tutto il mondo”.

La compagnia nasce a Roma nel 2007 da un nucleo di artisti caratterizzati dalla volontà di mettere in comune le proprie professionalità per produrre spettacoli ed altre performance. Gli scopi principali sono la promozione, la pratica e la divulgazione delle arti e delle loro applicazioni, con particolare riguardo al teatro.

Una particolare attenzione nelle attività performative della compagnia è rivolta al teatro per ragazzi e per l’infanzia, utilizzando la commistione tra diverse tecniche, come il teatro di figura, la clownerie e il teatro d’attore. Un’ulteriore particolarità è l’uso di partiture musicali originali suonate, ove possibile, dal vivo. Questo è lo scopo di “NOMEN OMEN”: attingere a diverse espressioni artistiche per dar vita a prodotti altamente qualitativi che arrivino dritti al cuore di chi li guarda.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. È invitata la partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni per sostenere questa importante iniziativa. Per informazioni:

Giuseppe Miccoli, 338.8150437

e-mail: giuseppemiccoli12@gmail.com

“Un ringraziamento speciale agli amici della compagnia Nomen Omen ed al suo fondatore Danilo Zuliani per la partecipazione e disponibilità per la causa della pace. Grazie agli amici della CASA DELLA CULTURA – BIBLIOTECA GINO PALLOTTA che gentilmente ci ospita. Grazie di cuore all’amico Marco Tortorici ed alla Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro che ci sostengono generosamente”, conclude Miccoli.