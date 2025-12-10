Fiumicino traccia la rotta: in aula consiliare gli Stati Generali della Città

Dalla programmazione delle grandi opere al rilancio del Tevere: illustrati i progetti che guideranno la città nella seconda metà del mandato

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato gli Stati Generali delle Forze di Maggioranza e delle Liste Civiche. Evento strategico, organizzato dal Sindaco Mario Baccini e dalla sua maggioranza, al fine di definire concretamente le linee di sviluppo della Città, dopo due anni e mezzo di governo.

L’incontro ha visto la partecipazione dei membri della giunta, del consiglio comunale, esponenti della politica regionale e provinciale, rappresentanti del mondo dell’associazionismo, del civismo, delle varie categorie e numerosi cittadini, interessati a conoscere la situazione attuale dell’amministrazione rispetto alle priorità che guideranno la giunta in futuro.

Il momento di confronto e di indirizzo politico si è aperto con la relazione del Sindaco Baccini riguardo le progettualità di sviluppo della Città.

“L’evento in aula consiliare nasce dall’esigenza di fare una sintesi rispetto all’azione amministrativa della Città, essendo arrivati al giro di boa, del mio mandato. Un importante occasione per parlare insieme del futuro della Città, territorio immenso con un enorme potenziale, che è stato ereditato con un’idea di sviluppo contraddittoria – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Siamo qui per parlare di futuro, di un lavoro che l’amministrazione sta portando avanti in termini di programmazione, con obiettivo la realizzazione di infrastrutture moderne, il sostegno alle imprese e la tutela dei più fragili. Tale programmazione sarà sviluppata con efficienza e trasparenza, mediante anche un continuo confronto con le categorie, l’associazionismo e le realtà civiche”.

“Con questi obiettivi – aggiunge – abbiamo già provveduto a risanare la Fiumicino Tributi, passata in house, con un impegno notevole nella lotta all’evasione, con un recupero di cifre consistenti. Sono in corso importanti progettualità nel settore delle opere pubbliche, come il Palazzetto dello Sport, che sarà inaugurato il prossimo 20 dicembre, il polo natatorio del Granaretto, la nuova Darsena, il restyling della Madonnella e la risoluzione, in parte, dell’annoso problema dei vincoli idrogeologici”.

“Come Amministrazione – prosegue – abbiamo vinto il bando Turismo delle radici che prevede, mediante 20 milioni di euro, la riqualificazione del borgo dei bonificatori e tutta l’area compresa tra Viale Traiano e la Darsena, con il trasferimento della cantieristica presso il futuro porto commerciale. Stiamo, altresì, portando avanti un progetto dedicato al fiume Tevere con l’impegno di renderlo fruibile e soprattutto navigabile, in quanto il futuro della nostra città è fortemente legato alla fossa traianea. Con la firma del verbale di consegna delle aree demaniali di Piazzale Mediterraneo e dell’ex Stazione Marittima la cittadinanza potrà poi avere a disposizione delle ulteriori opportunità di vita aggregativa e per lo sviluppo sociopedagogico”.

“Rispetto alla portualità sono fondamentali le opere del porto crocieristico, gestito totalmente da privati, che – sottolinea – con un notevole finanziamento consentirà alla nostra città di avere un nuovo assetto urbano in termini di infrastrutture stradali, oltre che una cospicua cifra di fondi destinati alle casse comunali, sulla base di una quota che i passeggeri destineranno al territorio una volta scesi in città”.

“Nel contempo, data la crescita demografica esponenziale del nostro territorio, sarà necessario potenziare le infrastrutture esistenti – rimarca Baccini – con, ad esempio, il raddoppio di Via Coccia di Morto, legata al traffico del quadrante nord della Città e la realizzazione di un collegamento su rotaia tra l’aeroporto e Fiumicino, che tornerà ad essere unita con il resto del mondo”.

Inoltre, al termine del suo discorso il Primo Cittadino ha voluto, per la prima volta, affrontare la questione giudiziaria che sta interessando il palazzo comunale, dichiarando: “Sulla questione bisognerebbe evitare la doppia morale, è evidente e pubblico che io abbia ricevuto un avviso di garanzia quale persona sottoposta ad indagini da parte della magistratura, ma è, altresì, tangibile il fatto che io non sono mai stato intercettato e che non ho mai avuto contatto con le persone citate. Tutto ciò è agli atti della procura rispetto ad un’inchiesta dove è tutto da dimostrare, rispettando anche la linea di difesa degli assessori. La nostra è una coalizione compatta dotata di una grande sensibilità civica dove il nostro principale obiettivo sarà sempre il rilancio della Città di Fiumicino”.

Successivamente si sono alternati i discorsi degli esponenti politici regionali, locali e nazionali, insieme con alcuni interventi del mondo civico e dell’associazionismo riguardanti l’impegno comune per lo sviluppo della città.