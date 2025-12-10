Riserva del Litorale Romano: online la nuova sezione del sito con 30 percorsi

Questo lancio rappresenta l’apice del progetto “Alla scoperta del Litorale di Roma tra terra e mare”, curato da Cyberia idee in rete – APS

di Dario Nottola

È ufficialmente online la nuova sezione dedicata ai percorsi sul sito della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano: https://www.riservalitoraleromano.it/percorsi/.

Questo lancio rappresenta l’apice del progetto “Alla scoperta del Litorale di Roma tra terra e mare”, curato da Cyberia idee in rete – APS, che ha valorizzato 30 itinerari attraverso un notevole sforzo tecnico e creativo. Lo rende noto il CEA Riserva Litorale Romano.

Il progetto, avviato a giugno e in conclusione a fine dicembre, si pone l’obiettivo di rendere accessibili e guidate le esplorazioni delle bellezze naturali e della ricca storia del Litorale Romano per residenti e visitatori.

La realizzazione della nuova pagina e delle 30 schede itinerario è “stata un’impresa complessa che ha richiesto un imponente lavoro tecnico-informatico e un notevole investimento di tempo e competenze”. Le attività hanno incluso:

Revisione grafica della mappa d’insieme della Riserva, con l’integrazione delle stazioni della ferrovia Roma-Lido. Elaborazione dettagliata delle descrizioni e delle mappe specifiche per ogni singolo percorso. Un articolato lavoro di caricamento e collegamento di tutte le 30 schede, ognuna completa di una mappa a scala adeguata, la descrizione dettagliata dell’itinerario e una ricca galleria fotografica.

“Questo sforzo ha permesso di creare una piattaforma digitale intuitiva e ricca di contenuti, dove ogni puntatore sulla mappa interattiva svela un tesoro di informazioni per una scoperta autonoma e consapevole del territorio”, conclude il CEA.