Dalla Fondazione ENAV, in collaborazione con la Santa Sede, ristrutturata una scuola in Kenya

La Rainbow Primary School inaugurata il 26 agosto scorso dalla Presidente Alessandra Bruni

Si chiama Rainbow Primary School, l’edificio scolastico della Comunità Kibokoni in Kenya oggetto dell’intervento di ristrutturazione promosso dalla Fondazione ENAV E.T.S. in collaborazione con la Santa Sede, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Inaugurata il 26 agosto scorso dalla Presidente Alessandra Bruni, la scuola ospiterà circa 250 ragazze e ragazzi tra i quattro e i sedici anni liberi ora di frequentare regolarmente i corsi di studio fino ad oggi interrotti. La messa in sicurezza delle aree esterne, la ristrutturazione dei servizi igienici, delle cucine e dei refettori, sono stati gli interventi in grado di riattivare il ciclo delle lezioni in una delle aree maggiormente in difficoltà sul territorio dal punto di vista economico.

La giornata di apertura ha visto presenti le autorità locali condividere con la Presidente Bruni, un momento strategico per lo sviluppo culturale e sociale dei giovani studenti e della vita stessa della comunità rurale in cui è inserito il plesso.

Nel discorso inaugurale, Alessandra Bruni si è rivolta direttamente agli studenti salutandoli in swahili, la lingua locale, sottolineando il valore fondamentale dell’istruzione e della scuola per promuovere la crescita personale e dell’intera comunità.