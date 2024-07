Passato prossimo puntata 20: “Le casette della cooperativa”

Aneddoti, vicende e curiosità della storia più contemporanea del territorio di Fiumicino

di Roberto Saoncella

Vennero costruite ad inizio del secolo scorso da parte della cooperativa bonificatori per ospitare le famiglie di alcuni lavoratori. Erano 5, tutte uguali, in fila su quella che oggi è via delle Sogliole. Alle spalle, come si può vedere dalla foto, il vecchio serbatoio dell’acqua.

Le casette, che arrivano ad ospitare anche 20 famiglie, segnarono l’ultimo baluardo di edilizia regolare, per quegli anni, su Fiumicino. Dopo c’erano solo orti e campagna sterminata fino a via della Spiaggia. Da allora lo sviluppo in quello che oggi è il centro storico, sarà molto più casuale e darà vita a quella zona che sarà chiamata Shanghai. Per attendere una nuova programmazione urbanistica ed edilizia su Fiumicino, dovremo aspettare l’arrivo delle case popolari di via del Faro.

Ma torniamo alle nostre casette. In realtà stanno ancora lì al loro posto, tutte tranne una, demolita per fare posto ad una palazzina a 3 piani negli anni ’70. Lo sviluppo urbanistico le ha viste un pò modificare il proprio aspetto e soprattutto le ha nascoste, perse tra decine di nuove abitazioni. Il nuovo serbatoio, costruito sul posto del precedente, ne conferma però la posizione e l’origine.