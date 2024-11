Unitalsi Diocesana di Porto S. Rufina, un’attenzione costante per le fragilità

Domenica 10 novembre ‘Giornata dell’Adesione’, Angela Zecchini: “Un momento importante di aggregazione e condivisione

di Fernanda De Nitto

Proseguono le interviste di Fiumicino Online con le associazioni del territorio. Questa settimana conosceremo meglio l’UNITALSI, Sottosezione Diocesana di Porto Santa Rufina. Una realtà costituita nel 1994, dall’allora Vescovo Mons. Diego Bona, che ad oggi conta circa centoventi soci, tra volontari, malati e pellegrini. Presidente della Sottosezione Diocesana è Angela Zecchini, che insieme ad un nutrito gruppo di volontari si occupa costantemente di essere vicino alle persone più fragili tentando di sostenerli, ciascuno secondo le proprie possibilità, nelle necessità quotidiane.

Presidente Zecchini, al fine di conoscere meglio la realtà associativa del territorio, ci può raccontare la storia e gli obiettivi dell’UNITALSI?

“L’UNITALSI è un’associazione cattolica di fedeli, donne e uomini, sani e ammalati, senza distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e professionale, a carattere nazionale, suddivisa in 19 sezioni regionali e circa 280 sottosezioni, compresa la nostra di Porto Santa Rufina. L’organizzazione nasce con l’obiettivo cardine ed il carisma di accompagnare i più fragili ai vari santuari nazionali ed internazionali. Ma l’associazione non si limita solo ai pellegrinaggi, bensì ne fa uno strumento per promuovere il culto mariano ed incrementare la vita spirituale degli aderenti. La partecipazione alle varie attività dell’organizzazione diviene allo stesso tempo una proposta evangelica di povertà, accoglienza e fede, espressa mediante una forte esperienza ricca di spiritualità. In questo contesto, nel corso degli anni, i volontari, in un certo senso, consacrano se stessi in una disponibilità che con il tempo diviene ascolto, attenzione, e quindi condivisione. Il voler stare accanto ai più deboli è un’immersione emozionale edificata sulla consapevolezza dei propri limiti ma anche sulla convinzione che tutto ciò che viene proposto consente un percorso personale fondato sulla gioia e sull’amore universale“.

Nello specifico, la Sottosezione Diocesana di Porto Santa Rufina, è impegnata annualmente in diversi progetti ed attività di sensibilizzazione nei confronti delle persone fragili. Quali sono gli eventi che l’UNITALSI promuove nella diocesi, in particolare su Fiumicino?

“Come volontari dell’associazione cattolica del territorio siamo da poco rientrati dal pellegrinaggio a Lourdes, dove abbiamo accompagnato circa quaranta persone, offrendo assistenza ed un’attenzione speciale a tutti i più fragili, mediante l’organizzazione di giornate a loro dedicate. Con lo stesso obiettivo stiamo organizzando presso il Centro Pastorale S. Paola Frassinetti di Fiumicino la ‘Giornata dell’adesione’, che quest’anno è stata organizzata per la prossima domenica 10 novembre. Ogni anno poi in occasione della ‘Giornata diocesana del malato’, prevista per l’11 febbraio, promuoviamo un evento di sensibilizzazione, organizzato insieme con la Diocesi di Porto Santa Rufina, presso la Parrocchia della B.V. Immacolata alla Giustiniana. Al fine di coinvolgere ed avvicinare famiglie e giovani alla realtà dell’UNITALSI proponiamo anche la realizzazione della maratona amatoriale non competitiva ‘Per correre la vita nella gioia”, aperta a tutti, abili e meno abili, sportivi e semplici interessati, che si svolge in maniera itinerante ogni anno in un luogo diverso della diocesi. Tale evento è organizzato per condividere insieme momenti di relax e spensieratezza, rivolti anche ai bisognosi e ai più fragili, coinvolti in un’occasione speciale, nata con l’obiettivo di stare tutti insieme e divertirsi nella segno della gioia. Tra le ulteriori attività proposte sul territorio cerchiamo di essere continuamente in contatto con le persone più fragili al fine di sostenerli, a seconda delle disponibilità ed esigenze, nei loro bisogni quotidiani ed impellenti, cercando, in particolare, di stare vicino ad anziani e malati”.

Tra le attività svolte regolarmente dall’UNITALSI diocesana vi è per l’appunto l’organizzazione della “Giornata dell’adesione” che si svolgerà la prossima domenica 10 novembre. Cosa avete in programma per questa importante ricorrenza?

“Domenica 10 novembre l’UNITALSI Sottosezione di Porto Santa Rufina ha organizzato la ‘Giornata dell’Adesione’ che si terrà presso il Centro Pastorale della Parrocchia Santa Paola Frassinetti di Fiumicino. L’evento prevede alle ore 11.30 la Santa Messa celebrata da S.E. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina, alla presenza altresì del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. A seguire le socie e i soci dell’associazione hanno organizzato un pranzo, promosso grazie alla sensibilità ed attenzione di tanti sostenitori ed amici dell’organizzazione e destinato a tutti coloro che in ogni modo sono vicini alla realtà cattolica del territorio. Il momento conviviale trascorrerà degustando del buon cibo ed ascoltando anche un gradevole intrattenimento musicale, con l’allestimento di una simpatica estrazione di premi. Durante la giornata sarà attivo il tesseramento all’Associazione per l’anno 2025. Grazie all’aiuto di tante persone è possibile organizzare manifestazioni come questa di domenica prossima, la quale darà grandi soddisfazioni a tutti e renderà ancora più felici e grati tutti coloro che vi prenderanno parte, in un momento importante di aggregazione e condivisione”.