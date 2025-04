Fiumicino, la Polizia di Frontiera stronca il fenomeno delle auto slovene utilizzate dagli Ncc all’aeroporto

Per effettuate il servizio la società straniera sfruttava il principio europeo della libera circolazione

di Umberto Serenelli

Stroncato dalla Polizia di Frontiera il fenomeno delle automobili con targa slovena impiegate da alcuni furbetti nel servizio di noleggio con conducente all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. È frutto dell’ottimo lavoro investigativo condotto della Polizia di Stato nell’ambito delle operazioni antiabusivismo in materia di trasporto pubblico.

Ad una decina i conducenti italiani, fermati alla guida di veicoli sloveni, è stata sospesa la carta di circolazione, fermato il veicolo per diversi mesi e multati in base al Codice Stradale e della Navigazione.

La società slovena, che ha anche una sede romana, basava il servizio di trasporto passeggeri sfruttando il principio europeo della libera circolazione. Con questo presupposto però aggirava le normative in vigore in Italia dove insistono criteri diversi che regolano in modo chiaro l’attività della categoria. Le complesse dinamiche del noleggio, unite allo spirito di osservazione e alle conoscenze delle direttive, hanno portato il gruppo di esperti poliziotti a “pizzicare” quanti stavano effettuando illegalmente le corse da e per la Capitale.

“Siamo impegnati ad aumentare i controlli allo scalo in considerazione del proliferare del fenomeno dovuto ai maggiori flussi turistici per il Giubileo e con l’arrivo dell’estate – ha dichiarato il vice-responsabile dell’Ufficio Sicurezza della Frontiera Aerea di Fiumicino, commissario capo Carmelo Salvatore La Greca – Questo ci permetterà di tenere sotto controllo la categoria e stroncare la ‘fantasia’ degli abusivi“.

Il lavoro, del preparato staff della Polaria, è molto complesso, perché una volta individuato il soggetto che opera in modo irregolare scattano una serie di accertamenti come la verifica presso il comune che ha rilasciato la licenza. In alcune circostanze gli agenti hanno infatti scoperto la presenza di autorizzazioni che erano state clonate. Negli ultimi tre mesi la Polizia di Frontiera Aerea ha effettuato 1.235 controlli di autovetture ed elevato 46 verbali in violazione del Codice della Strada.